'Wanneer er een tweede opstoot zou komen, dan denk ik dat we in een ander scenario terecht komen.' Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op VTMNIEUWS.

De Crem gelooft dat er in het geval van een tweede opstoot van het coronavirus, geen terugkeer zal zijn naar de lockdownmaatregelen. De eerste reeks maatregelen hebben ertoe geleid dat we ons bevinden in de gezondheidssituatie van vandaag, zei De Crem, die benadrukte dat we geen situaties zoals in Spanje of Italië hebben meegemaakt. Zo bleven de beschikbare ziekenhuisbedden steeds onder controle.

'Wanneer er een tweede opstoot zou komen, dan denk ik dat we in een ander scenario terecht komen, dat van de tracking en tracing', aldus De Crem. Hij meent dat het 'uitgesloten' is dat we zouden terugkeren naar eerdere lockdownmaatregelen.

