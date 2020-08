Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) houdt maandag een overleg in verband met de treinen naar de kust. Deze week komt ook de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen.

Waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens vindt het niet kunnen dat er dit weekend zo'n grote aantallen toeristen richting kust vervoerd werden. 'Op zaterdag zijn er treinen die voor 115 procent gevuld waren, toegekomen aan de kust. Dat was niet de afspraak en die capaciteit moet lager. Als kustgemeenten vol zitten, kunnen geen extra personen meer naar de kust worden gebrachte, zegt ze.

Minister De Crem zal volgens Martens normaal maandag een overleg houden over de kwestie. Daarbij ligt het schrappen van extra treinen richting de kust op tafel, maar ook het verlagen van de capaciteit van de reguliere treinen, luidt het.

In de loop van deze week komt ook de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeen om met De Crem de situatie aan de kust te bespreken. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). Na de vechtpartij van zaterdag in Blankenberge en andere onregelmatigheden vroegen verschillende fracties om de commissie tijdens het reces te laten samenkomen.

Ortwin Depoortere vroeg zondag zelf om een snelle bijeenkomst van de commissie. Hij en zijn partij lieten weten niet te spreken te zijn over de 'vechtpartijen en rellen' in Knokke en Blankenberge. 'Allochtone groepen jongemannen vochten er ruzies uit en gingen tekeer tegen de politie. In respons besloten de gemeentebesturen van Knokke en Blankenberge om tijdelijk dagjestoeristen te weren.'

Die maatregelen komen volgens Vlaams Belang neer op 'onaanvaardbare discriminatie van iedereen'.

'Dit kan niet langer door de beugel'

Ook ondervoorzitter Koen Metsu (N-VA) zei snel met de commissie te willen vergaderen. 'Oostende, Blankenberge, Knokke... Niet enkel de beelden zijn waanzinnig, maar vooral het gedrag bij bepaalde groepen jongeren kan niet langer door de beugel', schreef hij zaterdagavond al. 'Ik maak me oprecht veel zorgen. Ook al is het nu reces, wij moeten onze verantwoordelijkheid opnemen en de minister aanmanen hier nu komaf mee te maken.'

Als een commissie tijdens de officiële zomeronderbreking van de Kamer wil vergaderen, kan voorzitter Patrick Dewael (Open VLD) zich daar in principe tegen verzetten, maar hij heeft laten weten dat niet te zullen doen. 'Het gaat om een zaak die de gemoederen beroert, en ik ben sowieso een groot voorstander van het verderzetten van de werkzaamheden van de Kamer tijdens het reces', zegt hij maandag.

De voorbije weken kwamen ondanks de zomervakantie al verschillende commissies vervroegd bijeen.

In het Vlaams Parlement vraagt oppositiepartij Groen intussen een spoedzitting van de commissie Toerisme. 'Een van onze grote toeristische troeven, de kust, bevindt zich in chaos én onze bevoegde minister van Toerisme (Zuhal Demir, red.) is totaal afwezig. Wij willen haar hierover horen, want dit was reeds voorspeld sinds begin mei', zegt parlementslid Jeremie Vaneeckhout.

