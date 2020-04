Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem noemt de rellen van afgelopen weekend in Anderlecht 'totaal ontoelaatbaar'.

Volgens De Crem mogen de coronamaatregelen en ook de dramatische dood van de 19-jarige jongen vrijdag niet misbruikt worden als een mogelijke aanleiding. 'Het gaat om herrieschoppers die een dramatisch incident hebben aangegrepen om amok te maken', aldus De Crem. 'Dit is een houding die ook niets te maken heeft met rouw of verdriet'.

Volgens De Crem heeft 'niemand begrip' voor de relschoppers en voor wat er in Anderlecht aan het gebeuren is. 'Het gaat om jonge mensen die niet in overeenstemming met onze normen en waarden kunnen werken', aldus nog De Crem.

In de Brusselse gemeente Anderlecht was het zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag erg onrustig nadat vrijdagavond een jongen van 19 om het leven was gekomen toen hij vluchtte voor een coronacontrole door de politie. Op verschillende plaatsen waren er samenscholingen en kwam het tot rellen met de politie. In totaal is een honderdtal relschoppers opgepakt.

De politie in Anderlecht treedt nu strenger op: vanaf de minste samenscholing worden mensen opgepakt. 'Gisteren hoopten we nog dat er een vreedzame mars zou komen door de wijk rond het metrostation Clemenceau naar de plaats van het ongeval', zei de korpschef van de politiezone Brussel-Zuid Patrick Evenepoel zondag. 'Maar er werd met stenen gegooid en we moesten tussenkomen. Vandaag zijn we veranderd van tactiek. We hebben ons meteen zichtbaar opgesteld en kwamen tussen vanaf dat er kleine groepjes ontstonden.'

De situatie bleef rustig. Dertig procent van de aanhoudingen bij de rellen betrof mensen uit de eigen politiezone, klonk het nog. De rest kwam van buiten de zone. Ook was zo'n dertig procent minderjarig.

Brussels staatssecretaris Pascal Smet stelt zich vragen bij politie-optreden

Brussels staatssecretaris Pascal Smet (One.Brussels-SP.A) heeft zich zondag, in een post op zijn persoonlijke Facebookpagina, vragen gesteld bij de politieachtervolging die leidde tot de dood van een 19-jarige Anderlechtenaar. Dat incident gaf aanleiding tot de zware rellen. Ook die rellen wijzen er volgens Smet op dat een andere aanpak zich opdringt in Anderlecht. Zijn commentaar krijgt kritiek van politievakbond VSOA.

'Adil, ik denk dat ik hem nooit tegengekomen ben. Maar mensen die hem kenden zeggen dat het een vriendelijke jongen was, behulpzaam en nu zonder toekomst. Niet door het coronavirus maar door een uit de hand gelopen politiecontrole. Er kunnen hier zeker vragen over gesteld worden. Waarom ontliep hij die politiecontrole? Was dit nu de topprioriteit die nacht? Kon het niet op een andere manier aangepakt worden? Kon er niet de volgende dag bij hem thuis zijn aangebeld en hem op zijn verantwoordelijkheid wijzen? Maar, ondanks al hun gepraat over nabijheid, kenden ze zijn naam wellicht niet. Allemaal vragen waar de politie zelf en het gerecht echte antwoorden op moeten geven. Niet wij', vat Smet zijn tekst aan.

Hij veroordeelt de rellen, maar wijst er tegelijk op dat dit niet de eerste keer is dat het gebeurt in Anderlecht. 'En wanneer tientallen jongeren zich zo opnieuw tegen de politie keren is er iets anders aan de hand. Een vertrouwensbreuk. Afstand. Onbegrip. En zelfs regelrechte haat. Aan beide kanten. Want daar zitten ze in Kuregem in. In kampen. En zijn die rellen dan niet voor sommigen eerder een schreeuw tot aandacht? Wordt het geen tijd die vicieuze cirkel te doorbreken?'.

De Brusselse staatssecretaris suggereert om meer in te zetten op dialoog en samenwerking met buurtstewards en straathoekwerkers. 'Ze moeten in Anderlecht maar ook in andere gemeenten én in het gewest eens echt diep in hun ziel kijken en zich de vraag stellen: wat gaan we er nu echt aan doen. Het enige antwoord is structuur, nabijheid (wijkagenten kennen 'hun' pappenheimers), resultaatgericht werken en vooral permanente dialoog, betrokkenheid, hoop geven en mensen naar waarde schatten.'

Politievakbond VSOA reageert boos. Ze nemen het Smet vooral kwalijk dat hij een oordeel velt over het optreden van de politie, zonder op de hoogte te zijn van wat zich daar afspeelde. 'Zou u zich dan niet beter van enig commentaar onthouden? (...) U zou beter de politie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdedigen die dagelijks met man en macht alleen maar zijn werk doet, namelijk de richtlijnen doen respecteren in het kader van deze coronacrisis. Een crisis die al aan meer dan 3.600 mensenlevens het leven heeft gekost.'

