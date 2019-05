'Een kandidatuur voor het partijvoorzitterschap is nu niet aan de orde.' Dat zegt CD&V-kopstuk Pieter De Crem maandag in de marge van de voorstelling van het partijprogramma in Aalter.

Als huidig partijvoorzitter Wouter Beke na de verkiezingen een uitvoerend mandaat zou opnemen, dan zou Hendrik Bogaert 'sterk overwegen' zich kandidaat te stellen om Beke op te volgen. Dat zei hij in een interview met de Krant van West-Vlaanderen. Wouter Beke liet al verstaan dat er geen vacature is voor de functie. Ook volgens Pieter De Crem is de opvolging van de voorzitter nu totaal niet aan de orde.

De Oost-Vlaming vindt het ook geen probleem dat CD&V, stilaan als enige partij, nog geen kandidaat-premier naar voor heeft geschoven. 'Onze gehele campagne wordt getrokken door Hilde Crevits', zegt hij. 'Meerdere boegbeelden naar voor schuiven, werkt meestal niet goed.' De Crem heeft naar eigen zeggen dan ook 'geen indicaties' dat CD&V nog een tweede trekker van de campagne zou lanceren.

Zelf is hij niet getrouwd met zijn federale mandaat, geeft hij aan. 'De partij heeft me gevraagd de lijst te trekken, om het resultaat in Oost-Vlaanderen tot het best mogelijke te maken. Dat zal ik doen. Ik kijk niet elke ochtend onder mijn hoofdkussen om te zien of mijn mandaat er nog ligt.'