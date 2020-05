Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zal het korps van de politiezone Brussel-Zuid versterken.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zal het korps van de politiezone Brussel-Zuid versterken. Dat heeft de CD&V-minister beloofd in een overleg met de burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps (PS) en de korpschef van de politiezone Brussel-Zuid. Hoe groot de versterking precies zal zijn, moet nog verder uitgewerkt worden.

Na het geval van politiegeweld in Anderlecht van afgelopen woensdag, had minister De Crem vrijdag in het politiecommissariaat van Anderlecht een overleg met de burgemeester van Anderlecht en met de top van de politiezone Brussel-Zuid.

Bij dat overleg werd het incident van woensdag geanalyseerd en werden de uitdagingen van de politie besproken. Minister De Crem gaat in op de vraag om de politiezone te versterken. Hoe dat concreet zal gebeuren 'wordt verder gezamenlijk uitgewerkt', zo staat te lezen in een persbericht van het kabinet-De Crem.

De Crem en burgemeester Cumps spraken ook met het korps, ook met één van de betrokkenen van het incident. De minister, de gemeente Anderlecht en de politiezone zullen de komende periode nauw contact houden om de zaken op te volgen en 'om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden'.

