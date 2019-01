De Crem ambieert niet per se mandaat in volgende regering

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) 'sterft niet voor een volgend mandaat in een regering'. Dat zei hij maandagavond in "De Afspraak".

De Crem promoveerde eind vorig jaar van staatssecretaris van Buitenlandse Handel tot minister van Binnenlandse Zaken, nadat de N-VA van zijn voorganger Jan Jambon de regering verliet. De Crem nam dat mandaat op op vraag van CD&V-voorzitter Wouter Beke, ook al had hij enkele maanden daarvoor aangegeven zich na de federale verkiezingen terug te plooien op het lokale niveau.

Beke vroeg hem eerder deze maand ook om de Oost-Vlaamse Kamerlijst opnieuw te trekken in mei. De Crem ging daar na enige bedenktijd ook op in, maar een nieuw federaal mandaat ambieert hij niet meteen, zei hij maandagavond in "De Afspraak". 'Ik sterf niet voor een mandaat in de volgende regering', zei hij. 'Ik heb niets gevraagd en ik ben niets beloofd. Ik heb dit gedaan omdat men het vroeg.'

Het was zijn bedoeling zijn lokaal mandaat als burgemeester in Aalter zo snel mogelijk op te nemen, en dat is het nog altijd, zei De Crem. 'Ik zal deze termijn nu uitdoen in lopende zaken, maar ik heb geen enkele ambitie, buiten de eer om een goeie minister te zijn en nu lijsttrekker te zijn.'