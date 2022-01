'Het is een misvatting van postmoderne partijen als het Vlaams Belang dat alle meningen evenveel waard zijn', meent Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

Voor sommige critici volstaat het niet om scherpe vragen te stellen bij het coronabeleid. Zij kiezen de vlucht vooruit, en gaan gezwind voorbij elke redelijkheid want argumenten zijn iets voor snowflakes. 'Mensen die gevaccineerd zijn vallen als vliegen, de ene na de andere krijgt corona', klonk het bijvoorbeeld afgelopen zondag, in een merkwaardige visie op wat nu precies oorzaak en wat gevolg zou kunnen zijn. Jazeker, er waren ook andere stemmen op de betoging tegen het coronabeleid in ons land, dit weekend in Brussel. Naar alle waarschijnlijkheid waren de gematigden zelfs veruit in de meerderheid. Maar de geciteerde dame behoorde daar duidelijk niet toe, zo bleek uit de reportage van het VRT-journaal. Toen ze de vraag kreeg of ze ook mensen kende die ziek werden door het virus, in plaats van door het vaccin, antwoordde ze zonder verpinken: 'Nee, alleen gevaccineerde mensen.' Later liepen persfotografen nog een seventies-Superman tegen het lijf, met een groot wietblad op zijn groene pak, op een brandende barricade. De eigenzinnige inschattingen van sommige betogers werden nadrukkelijk niet overgenomen door Tom Meert, de organisator van de betoging en voorzitter van Europeans United. 'We zijn geen coronasceptici', zei hij aan iedereen die het wilde horen, en die waren ruw geschat toch met zo'n 50.000, inclusief alle grote media van het land. Laat niemand nog zeggen dat 'alternatieve stemmen' geen forum krijgen of dat ze doodgezwegen worden. Meert is niet tegen de coronamaatregelen an sich, benadrukte hij: 'We kanten ons vooral tegen de ondemocratische manier waarop ze tot stand komen.' Wie zijn uitspraken hoorde, kon niet anders besluiten dan dat de betoging van Europeans United de redelijkheid zelve was. De manifestanten kwamen op straat 'voor vrijheid, democratie, mensenrechten en respect voor de grondwet'. Dat zijn waarden waar vroeger nagenoeg iedereen achter kon staan. De meeste Vlamingen kunnen dat nu nog altijd, een verdwaalde partij-ideoloog aan de rechterkant niet te na gesproken. Als je niet beter wist, je zou denken dat ze daar evengoed voor een CO2-taks hadden kunnen pleiten of, wie weet, een heus Global Compact for Migration, maar dan niet in Marrakesh. Niet zo deze jongens. Meert distantieerde zich zelfs expliciet van elke politieke recuperatie. Hij was alleen uit op een goed gesprek, en een rare voorzetselconstructie: 'Het open debat is het beste vaccin tegen een maatschappij die ziek is aan polarisatie.' Voor dat open debat had hij alvast zelf enkele opmerkelijke deelnemers aangezocht. Afgelopen zaterdag verscheen op Knack.be een doorlichting van VRT-journalisten Luc Van Bakel en Tim Verheyden in samenwerking met Knack en het Nederlandse onderzoeksprogramma Pointer. Daar bleek het toch een beetje tegen te vallen met die strijd tegen de polarisatie. Zo bleek dat onder meer de Duitse advocaat Markus Haintz was uitgenodigd, een zelfverklaarde 'dwarsdenker' die graag verwijst naar de QAnon-complottheorie, die zegt dat de wereld gerund wordt door bloeddorstige pedofielen. Reiner Fuellmich, ook al een Duitse advocaat, ziet dan weer in het coronabeleid een van de grootste misdaden tegen de menselijkheid en hoopt de verantwoordelijken ooit voor de rechter te slepen, in wat 'Neurenberg 2.0' is gaan heten, naar het tribunaal dat nazimisdadigers veroordeelde, een kleine tachtig jaar geleden. Haintz en Fuellmich zijn opvallende keuzes voor wie een maatschappij probeert te genezen die gebukt gaat onder de polarisatie. We kunnen alleen maar hopen dat het ergste van de pandemie voorbij is, zodat we met z'n allen aan de revalidatie kunnen beginnen. Er zijn diepe wonden geslagen, en het zal lang duren voor ze geheeld zijn. Van Tom Meert is dan weinig heil te verwachten. Ongeveer evenveel als van Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken, die graag een beetje mist spuit over zijn coronastandpunten en het bijvoorbeeld nodig vindt om Geert Vanden Bossche uit te nodigen in het parlement, een man die grossiert in desinformatie over de vaccins. Het is een misvatting van postmoderne partijen als het Vlaams Belang dat alle meningen evenveel waard zijn, en dus evenzeer in aanmerking komen om uitgenodigd te worden voor een parlementair debat. Of het nu over Europeans United of Vlaams Belang gaat: de coronaoppositie zegt dat ze een 'open debat' wil, maar eigenlijk wil ze verwarring zaaien en op alle mogelijke manieren profiteren van het ongenoegen dat zich de laatste jaren heeft opgebouwd. Dat heeft weinig met vrijheid te maken. Nog minder met democratie. En alles met plat opportunisme.