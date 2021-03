'God beware ons als al de goedkope ideetjes van onze partijvoorzitters plots realiteit zouden worden', zucht Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

Op het Overlegcomité afgelopen vrijdag gingen De Croo (Open VLD), Vandenbroucke (SP.A), Jambon (N-VA) et les autres wijselijk voor een time-out: de coronacijfers waren te slecht, versoepelingen waren niet mogelijk. En dus was er amper iets te vertellen, laat staan te vieren. Partijpolitiek was er al helemaal niets mee aan te vangen. In de weken en dagen voor het Overlegcomité hadden de voorzitters elkaar nochtans zitten opjutten met verlanglijstjes, soundbites en andere ballonnetjes. Vanaf maart zouden we voor de ene voorzitter meer samen buiten mogen (Open VLD), voor de andere moesten de restaurants 'ten laatste tegen Pasen' weer open (N-VA), voor een derde mochten ze zelfs al open vanaf 21 maart (MR). De groenen kwamen met een grotere buitenbubbel, Joachim Coens (CD&V) wilde vooral hetzelfde als de anderen. Het viel allemaal op een koude steen. Sars-CoV-2 wint al bijna een jaar lang van gelijk welke politieke marketing. De partijvoorzitter wikt, het virus beschikt. Komende vrijdag is er opnieuw een Overlegcomité, maar de situatie is nog niet veel duidelijker, en de vraag van deze week lijkt enigszins ironisch de omgekeerde van die van vorige week. Toen was de hamvraag of er versoepelingen zouden komen, nu is het bang afwachten of er nog strengere maatregelen moeten worden ingevoerd. Opnieuw is dat geen buitenkans voor politici. Opnieuw zullen er voorzitters zijn die toch hun kans wagen. Dan kun je vandaag beter vaccinontwikkelaar zijn. In het nieuwe Der Spiegel-interview met Ugur Sahin, dat u in vertaling hier kunt lezen, klinkt de baas van BioNTech geruststellend. Hij blijft voorzichtig, vooral omdat virusvarianten de situatie zeer complex maken: 'We hebben bij wijze van spreken een pandemie binnen een pandemie binnen een pandemie.' Maar hij geeft wel een helder perspectief, vooral omdat grootschalig Israëlisch onderzoek uitwijst dat het BioNTech-Pfizer-vaccin ook de besmettelijkheid fors reduceert. Tot 90 procent van de besmettingen zouden de Duitse prikjes tegenhouden. Dat geeft Sahin moed: 'Als voldoende mensen zich laten vaccineren, kunnen we tegen het einde van de zomer weer ons oude leven opnemen.' Dat einde van de zomer is natuurlijk nog wel een halfjaar weg. Dat wil zeggen dat we nog langer op de tanden zullen moeten bijten dan de meeste politici ons willen doen geloven. Toch denken ze bij elk nieuw Overlegcomité dat de boodschapper van goed nieuws zal beloond worden. En barst dus telkens een gekwek vanjewelste los. Het is een waanidee met verstrekkende gevolgen. Voor je het weet komt een SP.A-voorzitter met een nieuwe oneliner: 'Mensen willen graag de regels volgen, maar nu moeten de regels ook de mensen volgen.' Dat is onzin op veel niveaus tegelijk, maar iemand bij de socialisten - zou het Conner Rousseau zelf geweest zijn? - moet gevonden hebben dat het goed klonk. Als de regels de mensen moeten volgen, wie zijn dan precies die mensen op wie de regels zich moeten richten? Denken die mensen allemaal hetzelfde? En zo nee, welke mensen mogen de regels dan aanpassen en welke niet? En is dat een principe dat we vanaf nu overal gaan toepassen? Mensen willen graag belastingen betalen, maar nu moeten de belastingregels ook de mensen volgen? Gelukkig voor Rousseau loopt er nog een andere voorzitter rond die het altijd net iets bonter maakt. De stelling van Georges-Louis Bouchez (MR) dat mensen zich toch niet aan de regels houden en dat we daarom maar beter de regels kunnen aanpassen was nog zotter dan de brain fart van Rousseau. Moeten we overtreders echt belónen door de regels aan te passen? Zou het virus minder besmettelijk worden voor Belgen die de maatregelen met de voeten treden? In de Financial Times van afgelopen zaterdag schreef de Israëlische historicus Yuval Noah Harari dat het coronavirus níét heeft bewezen dat de mensheid hulpeloos staat tegenover de krachten van de natuur. Harari benadrukt hoe wetenschappers langzaamaan greep krijgen op de epidemie, iets wat de onderzoeken van Ugur Sahin lijken te bewijzen. De grootste ellende van het afgelopen jaar komt volgens hem door iets helemaal anders. In drie woorden: 'slechte politieke beslissingen'. Afgelopen vrijdag hebben De Croo, Vandenbroucke en Jambon laten zien dat er ook goeie politieke beslissingen worden genomen. Maar onze partijvoorzitters bewijzen regelmatig het gelijk van Harari. God beware ons als al hun goedkope ideetjes plots realiteit zouden worden.