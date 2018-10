De Clercq vs. Van Hecke in Gent: 'Wij sluiten de ogen niet voor armoede, zoals in Antwerpen'

Hij doet een ultieme gooi naar de burgemeesterssjerp, zij probeert haar partij weer op de kaart te zetten. Mathias De Clercq (Open VLD) en Mieke Van Hecke (CD&V) over de strijd in de Arteveldestad, en waarom Gent Antwerpen niet is. 'Wij sluiten onze ogen niet voor armoede.'