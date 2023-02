‘De CD&V trekt straks met lege handen en rode kaken naar de kiezer’

‘Er komt geen grote fiscale hervorming’, schrijft Ewald Pironet, senior writer bij Knack.



Op bladzijde 6 van het 97 pagina’s tellende regeerakkoord van de regering-De Croo staat een opvallend zinnetje: ‘De regering zal een bredere fiscale hervorming voorbereiden om het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te maken.’ Hebt u het opgemerkt? Er staat ‘voorbereiden’ en niet ‘realiseren’. Daar werd in Knack meteen bij de start van de regering-De Croo al op gewezen en de retorische vraag luidde toen: ‘Gelooft iemand echt dat we over vier jaar al een moderne, eenvoudige, rechtvaardige en eerlijke fiscaliteit zullen hebben?’

Afgelopen weekend verklaarde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in Het Nieuwsblad: ‘Een eerste stap (in de fiscale hervorming) mag zeker, zoals het uitdoven van de crisisbelasting. Maar de grote hervorming waar je de mensen blij mee gaat maken – en waarmee je minder belastingen heft – is voor later.’ Premier Alexander De Croo (Open VLD) wekte op datzelfde moment in Het Laatste Nieuws nog steeds de indruk dat die fiscale hervorming er wel zou komen, maar zijn voorzitter droeg ze dus ten grave. En dus blijven de lasten op arbeid hoog, volgens iedereen zelfs te hoog.

De drie CD&V-excellenties in de regering laten zich voortdurend aftroeven.

Het is altijd vreemd geweest dat de CD&V, die met Vincent Van Peteghem de minister van Financiën levert, instemde met die passage in het regeerakkoord. Van Peteghem mocht dus de fiscale hervorming voorbereiden, ze uitvoeren was voor de volgende regering. Maar welke partijen zullen deel uitmaken van de volgende regering? Zal de CD&V daar bij zijn? En zal ze dan de minister van Financiën leveren?

Jarenlang heeft Van Peteghem aan de fiscale hervorming getimmerd. De premier plaatste het nooit op de agenda en in de zomer vorig jaar liet de minister zijn plan uitlekken, om duidelijk te maken dat hij klaar was met zijn werk. Meteen werd het door de liberalen neergesabeld. Niet alleen door de recalcitrante MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, maar ook door vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Het stond hier toen al: na veertien dagen leek de fiscale hervorming van Van Peteghem al een doodgeboren kind. De CD&V slikte het allemaal.

In de Bijbel, bij Lucas 6:29, staat: ‘Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan.’ De CD&V neemt dat wel zeer ter harte. Haar drie excellenties in de regering laten zich voortdurend aftroeven. Staatssecretaris Nicole de Moor in het asieldossier, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden onder meer in het dossier van de staatshervorming en minister Van Peteghem wat betreft de fiscale hervorming. De CD&V trekt straks met lege handen en rode kaken naar de kiezer.