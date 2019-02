De Block: 'Patiënt zal zelf wel uitmaken of hij 45 of 60 euro wil betalen aan psycholoog'

'Er zijn netwerken waar de patiënten vanaf maart wel degelijk terecht zullen kunnen. Ze zullen dan zelf wel uitmaken of ze naar een psycholoog gaan waar ze maar 45 euro moeten betalen of naar een waar ze 60 euro moeten betalen', zei De Block in De Ochtend op Radio 1.

Door voor zowat 120.000 patiënten met een 'matige' depressie, angststoornis of alcoholverslaving de terugbetaling van psychologische hulp mogelijk te maken, moet die eerstelijnshulp toegankelijker worden. 'Die is er in ons land veel te weinig. We kennen wel een psychologische hulpverlening die zeer gespecialiseerd is, maar dan moet men al doorverwezen worden. De eerstelijnshulp van een psycholoog komt nu vaak erg laat', aldus De Block.

In het nieuwe systeem wordt het tarief voor de psychologen op 45 euro gelegd. De patiënt moet 11 euro betalen per sessie, de overheid past de rest bij. Een consultatie kost nu gemiddeld 60 euro per uur. De Block toont zich niet onder de indruk van het feit dat er in Vlaanderen maar weinig psychologen in het systeem zouden willen meestappen.

'Één Vlaamse beroepsgroep doet aan actief gelobby zodat zijn leden zich niet in deze conventie zouden inschrijven. Ze zijn het niet eens met die 45 euro per consultatie en houden vast aan het tarief van 1 euro per minuut, of 60 euro per consultatie van een uur.'

'Ik ga verder met de uitvoering van deze wet want hij is goed voor de patiënt', zegt De Block. 'Er zijn netwerken waar de patiënten vanaf maart wel degelijk terecht zullen kunnen. Ze zullen dan zelf wel uitmaken of ze naar een psycholoog gaan waar ze maar 45 euro moeten betalen of naar een waar ze 60 euro moeten betalen.'