De Block lanceert nieuwe vragenlijst om zieken beter terug aan het werk te helpen

Wie vanaf april ziek uitvalt op het werk en langer dan twee maanden afwezig is, krijgt een vernieuwde vragenlijst opgestuurd. Dat maakt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zaterdag bekend. Bedoeling is om zieken meer op maat terug naar werk te begeleiden.

Wie vandaag ziek uitvalt op het werk en lang afwezig blijft, krijgt van het ziekenfonds al een vragenlijst toegestuurd. Die moet het ziekenfonds in staat stellen om in te schatten of de zieke al dan niet opnieuw aan het werk kan gaan, maar het tijdstip van versturen en de manier van werken verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Minister De Block voert vanaf april een nieuwe standaard in, zodat de vragenlijsten meer betrouwbare resultaten opleveren. Dat moet zorgen voor een 'betere begeleiding op maat van elke patiënt', maakt ze zich sterk.

De vernieuwde vragenlijst is samen met de KU Leuven, de universiteit van Luik, het RIZIV en de ziekenfondsen opgesteld. Ze bestaat uit vijftien vragen die peilen naar de gezondheid en de werksituatie, het beroepsverleden, opleidingsniveau en nog geplande behandelingen. Daarnaast kan de patiënt ook zelf zijn of haar kansen inschatten om terug aan de slag te gaan. Op basis van de antwoorden kan het ziekenfonds een re-integratieplan op maat uitwerken.

Bedoeling is vooral om patiënten al in een vroeg stadium te laten begeleiden door de ziekenfondsen, volgens professor arbeidsgeneeskunde en hoofdonderzoeker van het project Lode Godderis (KU Leuven) een 'cruciale factor om langdurige ziekte te vermijden'. 'Na een jaar is het heel moeilijk om iemand nog terug naar zijn job te begeleiden. Je moet patiënten voor de kaap van drie maanden ondersteuning aanbieden afgestemd op de concrete noden en situatie van de zieke werknemers', zegt hij.

De verwerking van de vragenlijst gebeurt automatisch aan de hand van een algoritme: op basis van de antwoorden wordt een risicoscore op langdurige arbeidsongeschiktheid berekend, waarmee de arts dan aan de slag kan. Wie een vragenlijst krijgt toegestuurd, is niet verplicht die in te vullen.

Maar minister De Block raadt het wel aan. 'Een ingevulde vragenlijst geeft de adviserende arts cruciale informatie bovenop het medische onderzoek om al dan niet een traject naar werk op te starten. In zo'n traject kan de patiënt er voor kiezen om op eigen tempo opnieuw aan de slag te gaan', zegt ze. Momenteel zijn ongeveer 415.000 werknemers en zelfstandigen in België langer dan een jaar arbeidsongeschikt, een recordaantal.