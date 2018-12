De Block is niet van plan om ereloonsupplementen te schrappen

'Voor veel ziekenhuizen zijn die supplementen een bron van inkomsten. Door ze zomaar af te schaffen, zouden we extra druk zetten op hun financiële toestand.'

Uit de jaarlijkse ziekenhuisbarometer van de Christelijke Mutualiteit blijkt dat de kosten van eenpersoonskamers voor patiënten stijgen, door de ereloonsupplementen. Bovendien zoeken de ziekenhuizen volgens CM 'creatieve oplossingen' om meer inkomsten binnen te rijven, bijvoorbeeld een extra bedrag voor extra's in de kamer zoals een televisie.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) alle ereloonsupplementen afschaffen, ook in eenpersoonskamers, zou niet verstandig zijn.

Minister De Block deelt de bekommernissen, zegt ze. Maar het probleem sleept al jaren aan en is 'niet in een-twee-drie opgelost'. 'De voorbije jaren hebben we al veel vooruitgang geboekt', maakt ze zich sterk. Ze verwijst onder meer naar het verbod op ereloonsupplementen bij daghospitalisaties in twee- of meerpersoonskamers en het plafond voor supplementen bij bepaalde ingrepen, zoals een borstreconstructie met eigen weefsel.

'We zijn hier met andere woorden hard aan het werken. Maar zoiets kost tijd. Blindweg alle ereloonsupplementen afschaffen, ook in eenpersoonskamers, zou niet verstandig zijn', meent de minister. Volgens haar zou zo'n beslissing de financiën van de ziekenhuizen te veel onder druk zetten, en zouden belastingen of sociale bijdragen verhoogd moeten worden, klinkt het. 'Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.'

De Block pleit voor een 'structurele oplossing'. De minister is bezig met de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en het ziekenhuislandschap, brengt ze in herinnering. Tegelijkertijd roept ze de sector zelf ook op een extra inspanning te doen. 'Het gaat hier over de toegankelijkheid van zorg voor de patiënt, dit moét met andere woorden hoog op de agenda staan', benadrukt ze.