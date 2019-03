De Block gaat Palestijnen ontraden om naar België te komen

Sinds begin december worden asielzoekers uit de Palestijnse Gazastrook niet langer automatisch erkend als vluchteling. Maar ze blijven wel de grootste groep uitmaken van vluchtelingen die aankloppen voor asiel in ons land. Dit jaar zijn al ongeveer 700 Palestijnen komen aankloppen.

Minister van Asiel en Migratie De Block kondigde begin dit jaar al aan dat ze werkte aan een ontradingscampagne voor Palestijnen. Die wordt deze maand nog gelanceerd op een website en een Facebookpagina, weet Het Nieuwsblad.

Volgens de kranten van Sudpresse zal de minister Palestijnen duidelijk maken dat wat ze over België horen, niet strookt met de werkelijkheid.

Bovendien zal ze ook de focus leggen op de kostprijs van bijvoorbeeld brood, om duidelijk te maken dat het leven in België duur is. De campagne zal in het Frans, Engels en Arabisch worden gevoerd.