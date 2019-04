Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) had het quotum voor het aantal asielaanvragen niet moeten schrappen, ook al had de Raad van State dat quotum geschorst. Dat heeft haar voorganger Theo Francken (N-VA) gezegd in een debat met De Block op VTM NIEUWS. Volgens De Block waren de quota onwettig.

Eind 2018 schorste de Raad van State het quotum van 50 asielaanvragen per dag, ingesteld door gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Met dat quotum wilde Francken een ontradend signaal geven. Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block volgde de schorsing van de Raad van State en schrapte het quotum. Volgens Francken was dat helemaal niet nodig. 'Je kon daar juridisch perfect rond', aldus Francken in het debat op VTM.

De Block is het daar niet mee eens. 'Dat quotum was onwettig. De mensen lagen op straat in Brussel', aldus de Open Vld-politica. De twee verschillen ook op andere punten van mening (bv. over de ontradingscampagnes of de hoogte van de instroom) en zaten elkaar de voorbije maanden fel in de haren.

Toch is er van een 'persoonlijke vete' geen sprake, benadrukken ze allebei. 'We zijn gewoon twee politici die geëngageerd en gepassioneerd zijn. Alleen drukken we die passie op een andere manier uit', aldus De Block. Dat Francken in de peilingen niet langer de populairste politicus is (hij moet zijn voorzitter Bart De Wever laten voorgaan, red.) deert hem naar eigen zeggen niet. 'Daar lig ik niet wakker van. Ik ben blij dat het Bart De Wever is'.

Heeft zijn populariteit misschien een deukje gekregen door de affaire van de humanitaire visa? 'Dat was niet prettig. Het is nu aan justitie om dat op te helderen, maar ik sta nog altijd 100 procent achter de reddingsoperatie van Syrische christenen'.