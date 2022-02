Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) spreekt tegen dat er communautaire redenen hebben gespeeld bij de beslissing om de btw op gas niet te verlagen. Met de keuze voor een verwarmingscheque bereik je iedereen, ook wie verwarmt met stookolie en elektriciteit, verklaarde ze woensdag in De Ochtend op Radio 1.

Het pakket maatregelen om de energiefactuur te drukken waarover de federale regering het eens raakte, kost alles samen zowat 1,1 miljard euro. Zowat 800 miljoen euro daarvan zijn extra inkomsten die de overheid in kas kreeg door de gestegen prijzen en die ze dus wilde laten terugvloeien. De overige 300 miljoen euro komt neer op een 'extra schuld'.

De Bleeker herhaalde daarom haar pleidooi voor hervormingen om de overheidsfinanciën te verbeteren, zodat buffers kunnen worden opgebouwd om dergelijke schokken in de toekomst op te kunnen vangen. Het pakket bevat een verlenging van het uitgebreid sociaal tarief, een btw-verlaging voor elektriciteit, maar niet voor gas, en een verwarmingscheque van 100 euro. Hier en daar werd opgemerkt dat de gascomponent vooral in Vlaanderen weegt omdat in het noorden van het land meer met gas wordt verwarmd. 'Dat heeft helemaal niet meegespeeld', verzekert de liberale politica. Een korting kan zeer snel worden geïmplementeerd en je moet naar alle mensen kijken, niet enkel wie met gas verwarmt, luidt het.

Bovendien, merkt ze op, zijn er in West-Vlaanderen en Limburg nog heel wat mensen die met mazout verwarmen. Zoals bekend is het de bedoeling dat de btw-verlaging op termijn wordt opgevangen via de accijnzen. Die hervorming neemt tijd, want het is complex en het moet op termijn ook beleidssturend werken, en moet dus helemaal op punt staan bij de invoering. Tegen 1 maart moeten de bevoegde ministers - Vincent Van Peteghem en Tinne Van der Straeten - daarover een plan uitdokteren, 'maar de implementatie zal nog enkele maanden duren', aldus De Bleeker.

Het pakket maatregelen om de energiefactuur te drukken waarover de federale regering het eens raakte, kost alles samen zowat 1,1 miljard euro. Zowat 800 miljoen euro daarvan zijn extra inkomsten die de overheid in kas kreeg door de gestegen prijzen en die ze dus wilde laten terugvloeien. De overige 300 miljoen euro komt neer op een 'extra schuld'. De Bleeker herhaalde daarom haar pleidooi voor hervormingen om de overheidsfinanciën te verbeteren, zodat buffers kunnen worden opgebouwd om dergelijke schokken in de toekomst op te kunnen vangen. Het pakket bevat een verlenging van het uitgebreid sociaal tarief, een btw-verlaging voor elektriciteit, maar niet voor gas, en een verwarmingscheque van 100 euro. Hier en daar werd opgemerkt dat de gascomponent vooral in Vlaanderen weegt omdat in het noorden van het land meer met gas wordt verwarmd. 'Dat heeft helemaal niet meegespeeld', verzekert de liberale politica. Een korting kan zeer snel worden geïmplementeerd en je moet naar alle mensen kijken, niet enkel wie met gas verwarmt, luidt het. Bovendien, merkt ze op, zijn er in West-Vlaanderen en Limburg nog heel wat mensen die met mazout verwarmen. Zoals bekend is het de bedoeling dat de btw-verlaging op termijn wordt opgevangen via de accijnzen. Die hervorming neemt tijd, want het is complex en het moet op termijn ook beleidssturend werken, en moet dus helemaal op punt staan bij de invoering. Tegen 1 maart moeten de bevoegde ministers - Vincent Van Peteghem en Tinne Van der Straeten - daarover een plan uitdokteren, 'maar de implementatie zal nog enkele maanden duren', aldus De Bleeker.