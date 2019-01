De Belg ziet ze vliegen: 179 keer UFO-meldingen in 2018

In 2018 registreerde het Belgische UFO-meldpunt 179 waarnemingen van vreemde luchtverschijnselen in ons land. Dat is een stijging van 33 pct in vergelijking met het aantal meldingen uit 2017 (134 waarnemingen). Dat blijkt uit het jongste jaarverslag van het Belgische UFO-meldpunt.