Het loonverschil tussen jonge en oudere werknemers loopt hoog op. Daarom willen veel politieke partijen af van de automatische koppeling tussen loon en anciënniteit. Zorgt de volgende regering voor een knik in uw looncurve?

Het bediendenloon van een 60-plusser is gemiddeld 72 procent hoger dan dat van een 25-jarige. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener SD Worx gebaseerd op de loongegevens van meer dan 100.000 Belgische bedienden bij meer dan 10.000 werkgevers in België. (zie kader) 'Dat verschil is grotendeels een gevolg van de loonschalen, die in veel sectoren nog het dominante systeem zijn om loonsverhoging toe te kennen. Loonschalen zorgen ervoor dat werknemers automatisch meer verdienen zodra ze een bepaalde anciënniteit hebben bereikt', zegt Brigitte Oversteyns, loonspecialiste van SD Worx.

