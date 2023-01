‘De banken worden dankzij de hogere ECB-rente slapend rijk’

De rente op een spaarboekje is verhoogd. Vooral de inhalige banken varen er wel bij.

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde de voorbije maanden de rente om de inflatie af remmen. Want als de rente hoger is, wordt lenen duurder en sparen aantrekkelijker en dat moet consumeren en investeren wat afremmen zodat de prijzen en dus de inflatie minder snel oplopen, luidt de redenering.

De ECB heeft de rente verhoogd van min 0,5 procent naar plus 2 procent, en verwacht wordt dat ze dit jaar de rente nog verder zal optrekken. Tot enkele maanden geleden boden de meeste banken de totale wettelijke minimumrente van 0,11 procent aan op een spaarboekje. Na de ECB-renteverhogingen hebben de banken de rente op de spaarboekjes schoorvoetend lichtjes opgetrokken, al zijn er grote verschillen. Onder de grootbanken geeft KBC nu 0,60 procent rente, Belfius 0,80 procent, ING 1 procent en BNP Paribas Fortis 1,25 procent. Het ene spaarboekje is dus het andere niet. En meer nog, u krijgt die rente niet zomaar.

Als de rente op een spaarboekje verlaagt, dan hoeft u niets te doen, u krijgt automatisch minder rente. Maar als de banken die rente optrekken, krijgt u die hogere rente niet automatisch, u moet er iets voor doen. Om bijvoorbeeld bij ING en BNP Paribas die hogere rente te vangen, moet u er een nieuwe spaarrekening openen. Bij andere banken moet u een minimumbedrag op de spaarrekening zetten, of elke maand een bepaald bedrag sparen. U moet dus alles goed uitpluizen en dan zelf actie ondernemen.

Ondertussen worden de banken dankzij de hogere ECB-rente slapend rijk. Ze moeten het geld dat ze niet direct nodig hebben veilig stallen bij de ECB en ze ontvangen daar dan 2 procent rente op. Zo verdienen ze erg makkelijk geld, zoals we in oktober vorig jaar al op Knack.be schreven toen de banken in enkele weken tijd 3000 miljard euro meer bij de ECB parkeerden dan voorheen om maximaal van de hogere ECB-rente te kunnen profiteren.

Paul De Grauwe (London School of Economics) ging daar begin dit jaar dieper op in. Hij rekende voor: de banken en andere financiële instellingen hadden eind 2022 voor 4600 miljard euro aan reserves uitstaan bij de ECB en de nationale centrale banken. Aangezien de ECB de rente optrok tot 2 procent zal er dus in 2023 92 miljard worden uitgekeerd. En dat bedrag zal nog oplopen, omdat de ECB de rente nog zal optrekken.

Terwijl de banken met moeite de rente op het spaarboekje verhogen, stroomt bij hen het geld zomaar binnen. Duitendieven zijn het.