Tijdens de rellen in Luik van zaterdag raakten 36 politieagenten gewond, een tiental personen werd opgepakt. Dat meldt de Luikse politie zondag op een persconferentie.

In totaal werden zaterdag tien mensen opgepakt, aldus de politie. Zes daarvan zijn gerechtelijk en vier administratief aangehouden. 'Onder de verdachten zijn er drie afkomstig uit Luik en één is minderjarig', zei korpschef Christian Beaupère zondag in een toelichting. De andere mannen die werden opgepakt zijn tussen de 20 en de 30 jaar oud.

De Luikse politie benadrukt dat hun voornaamste doelstelling was om winkels en panden in het stadscentrum te beschermen, vooraleer arrestaties uit te voeren. Onderzoekers richten zich nu op het opsporen en identificeren van andere daders. Er wordt ook samengewerkt met de Brusselse politiezones, aangezien een aantal relschoppers uit het Brusselse kwam. De komende dagen zullen er dus nog mensen worden opgepakt.

In totaal raakten 36 agenten gewond bij de rellen. Negen van hen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen, een van hen bevindt zich er nog steeds ter observatie. Een agent liep een gebroken sleutelbeen op tijdens de rellen. Onder de gewonden bevindt zich ook een agent die het doelwit was van relschoppers terwijl hij op zijn motor zat. Hij kreeg enkele rake klappen, maar raakte niet ernstig verwond.

Op de Place Saint-Lambert in Luik was er zaterdagmiddag een Black Lives Matter-betoging met enkele tientallen aanwezigen. De betoging was een reactie op de gespierde arrestatie van een vrouw maandagvoormiddag op de Place Saint-Lambert. Na de betoging braken er rellen uit.

In totaal waren er tussen de 200 en de 300 relschoppers betrokken, die volgens de politie niet aan hun proefstuk toe waren en erg georganiseerd te werk gingen. Zij plunderden onder meer winkels en bekogelden het politiekantoor en het stadhuis met stenen. De politie moest daarbij onder meer het waterkanon en traangas inzetten.

