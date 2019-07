Binnenkort geen verrassingen meer voor wie naar de autokeuring trekt.

Een website moet duidelijk maken waarop controleurs letten en welke regelgeving er heerst. Bovendien mogen die keurders niet strenger zijn dan wat Europa voorschrijft. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De nieuwe afspraken komen er nadat de overheid in zeven weken meer dan 15.500 euro aan schadevergoedingen moest terugbetalen aan mensen die onterecht een rode kaart kregen. 38 Vlaamse auto-eigenaars krijgen 410 euro op hun rekening gestort. Ze vervingen allemaal hun voorruit nadat ze niet door de autokeuring geraakten, al werden ze volgens de Vlaamse Ombudsdienst strenger gecontroleerd dan de Europese richtlijnen voorschrijven.

Vlaams ombudsman Bart Weekers zorgde niet alleen voor de terugbetaling van de gedupeerden, hij zat ook aan tafel met het Departement Mobiliteit om zulke fouten te vermijden. Zo vindt hij dat het departement veel te laat en te weinig communiceerde over de nieuwe en strengere regels rond de voorruit.

Het Departement Mobiliteit zal nog deze zomer de eerste stappen zetten voor een website die de keuringseisen visueel en in verstaanbare taal uitlegt. Daarnaast zullen de Vlaamse ombudsman en het Departement Mobiliteit ook het handboek voor de controleurs van de autokeuring grondig nakijken. 'We willen niet meer dat Vlaanderen de regels van Europa te streng interpreteert. Want dan krijgen de controleurs van de autokeuring de verkeerde instructies en worden mensen onterecht afgekeurd.'