De antiracisme-vzw die huishuur betaalt aan Vlaams Belang: ‘Netflix had dit scenario geweigerd’

Het Vlaams Belang heeft 12 miljoen euro veil voor een groot pand in hartje Brussel. Daardoor moet een kleine antiracismeorganisatie niet alleen opkrassen, maar ook tijdelijk huur betalen aan Tom Van Grieken en co. ‘Ironisch voor hen, minder ironisch voor ons.’

‘Eigen volk eerst.’ De sticker prijkt op een verkeerspaal nabij de Hertogstraat, hartje Brussel. Het Vlaams Belang mag de klassieke slogan dan wel hebben ingeruild voor een softere variant (‘Eerst onze mensen’), maar desondanks is de aanwezigheid van de partij al voelbaar.

Voor een schamele 12 miljoen kocht de partij van Tom Van Grieken het pand, dat nummers 7 en 9 bestrijkt. Het ligt pal naast de Franse ambassade en tegenover de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Wie uit het raam kijkt – richting uiterst rechts – ziet het Vlaams Parlement opdoemen. Een geschikte locatie dus voor een partij uit haar voegen barst. De verdiepingen in een wat haveloos gebouw op het Madouplein in Sint-Joost-ten-Node, waar de partij sinds 1989 huist, volstaan niet langer. Dat doen ze al niet sinds de verkiezingsoverwinning in 2019, toen er een pak personeel bij kwam. ‘Ook mijn bureau past nog maar net in een hoekje’, zegt partijwoordvoerder Alexander Van Hoecke.

Het nieuwe hoofdkwartier ligt op wandelafstand. Op de vijfde verdieping van het aangekochte gebouw in de Hertogstraat staan de verhuisdozen al klaar. Het European Network Against Racism (ENAR) maakt zich op voor een gedwongen verhuizing. Haar taak is de Europese wetgeving te beïnvloeden met als einddoel: racisme en discriminatie het continent uit helpen.

‘Maar dit hadden we echt niet voorzien’, zegt directeur Kim Smouter. Het is de derde keer in de recente geschiedenis van ENAR dat de vzw ergens moet vertrekken. Telkens gebeurde door een beslissing die boven haar hoofd werd genomen.

Bedoeling is dat het Vlaams Belang het volledige pand in de loop van 2024 zal betrekken. Op dit moment betrekt haar vzw Vrijheidsfonds al een verdieping. De partij wil het hele gebouw naar eigen zeggen inzetten voor eigen gebruik. ‘We zijn geen vastgoedkantoor zoals de N-VA, die een deel van haar partijhoofdkwartier verhuurt aan derden’, zegt Van Hoecke.

Daardoor moeten onder meer de 15 ENAR-personeelsleden – een veelheid aan nationaliteiten, een enkele hoofddoek – vertrekken. Maar niet meteen. Deze maand betaalde de vzw al een eerste keer huishuur aan het Vlaams Belang. De partij, zo zegt Van Hoecke, wil tonen dat ze een goede huurbaas kan zijn. ENAR en het Vlaams Belang staan in contact over de nabije toekomst. Het Vlaams Belang verzekert ons dat er geen kwaad opzet gemoeid is met de aankoop van uitgerekend dit pand, waar ook een departement van Brussels minister van Leefmilieu en Netheid Alain Maron (Ecolo) huist.

De vzw ENAR, die zowat 150 organisaties vertegenwoordigt op Europees niveau (waaronder het Belgische Kif Kif), reageerde verrast op het nieuws – ze vernam het pas toen journalisten om een reactie vroegen. ‘We betalen nu huur aan een partij wier wereldbeeld we bekampen’, zegt Smouter. ‘Zelfs Netflix zou dit scenario weigeren.’

Uiteraard ziet Smouter de ironie van het voorval. ‘Al is het eerder ironisch voor hen en minder voor ons’, zegt hij met een wrange glimlach. ‘Wij beschikken niet over de budgetten die de partij heeft.’ De subsidies die ENAR krijgt van de Europese Unie bedragen een fractie van wat het Vlaams Belang jaarlijks uitgeeft aan Facebook en Instagram – in 2021 goed voor ruim 1 miljoen euro.

De kleine organisatie zit dus veel minder goed in de slappe was dan haar nieuwe huisbaas. Vind dan maar eens een betaalbaar onderkomen in centrum Brussel.

ENAR is bezorgd over de opgang van Vlaams Belang in de peilingen. ‘Ook de resultaten van extreemrechts in andere Europese landen zoals Frankrijk en Italië baren ons zorgen’, zegt Smouter. ‘Volgens hen is de zondebok altijd de buitenlander of de migrant. Volgens ons is het echte probleem dat de politiek geen oplossingen biedt tegen racisme en discriminatie.’

Hoe het ook zij, de 25-jaar oude vzw moet op zoek naar een nieuw onderkomen. De dozen staan klaar. Nu nog een pand.