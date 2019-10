Hoe schaf je als politicus een inefficiënte, onbetaalbare maar immens populaire maatregel af? Het relaas van de woonbonus.

Het is de meest gecontesteerde maatregel van de prille Vlaamse regering-Jambon: de afschaffing van de woonbonus, het belastingvoordeel als je een lening voor een eigen woning afsluit. Eén dag na de regeringsverklaring kopte Het Laatste Nieuws: 'Gemiddeld huis kost u 37.000 euro extra.' Er zijn leukere manieren om als regering van start te gaan. Toch komt de afschaffing van de woonbonus geen dag te vroeg, want hij was inefficiënt, asociaal en onbetaalbaar. Maar wel heel populair. We blijken allemaal geboren met een baksteen in de maag en verliezen ons gezond verstand als we horen dat we minder belasting hoeven te betalen.

...