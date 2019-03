De advocaat van Godfried Danneels: 'Je moet geen slachtoffer van hem maken'

Fernand Keuleneer was de advocaat van kardinaal Godfried Danneels tijdens Operatie Kelk, het gerechtelijk onderzoek in 2010 naar kindermisbruik binnen de katholieke kerk. 'Hij is in zijn opdracht geslaagd. Met vallen en opstaan.'