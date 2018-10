De 10 nieuwe geboden van de hervormde erfenisregels

1. Bovenal beslis over uw eigen centen

'Ik ben een grote fan van de nieuwe erfenisregels. Ze geven veel meer vrijheid aan mensen om zelf te bepalen wat ze willen doen met hun erfenis. De nieuwe regels omtrent de wettelijke reserve zijn daarvan een mooi voorbeeld: het was toch niet meer van deze tijd dat de overheid soms voor het merendeel van de nalatenschap bepaalde wie daar recht op had', zegt advocate en successieplanner Nathalie Labeeuw (Cazimir). De wettelijke reserve is het deel van de erfenis dat is voorbehouden voor de beschermde erfgenamen, zoals de partner of de kinderen. Zij hebben altijd recht op hun deel van de erfenis, wat verklaart waarom het niet mogelijk is om de eigen kinderen te onterven.

...