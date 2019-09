Een supertalent geboren en getogen in Kapellen, al rijdt hij voor Nederland: Mathieu van der Poel staat met stip genoteerd om zondag wereldkampioen op de weg te worden in het Britse Harrogate. 'Mathieu laat de dingen hem overkomen', zegt zijn oudere broer David, zelf wielrenner op hoog niveau.

Misschien winnen ze zondag allebei. In Harrogate, North Yorkshire, start Mathieu van der Poel als uitgesproken favoriet aan het WK wegwielrennen. Harrogate kennen we om zijn mineraalwaterbronnen. Die zijn er ook in Vittel, in de Franse Vogezen, waar broer David van der Poel zijn seizoen begint met een lokale veldrit. 'Mijn wedstrijd eindigt om vier uur. Vlug wassen, omkleden en hopelijk zie ik nog net de finale van Mathieu', vertelt David van der Poel. Hij deelt veel met zijn drie jaar jongere broer. Dezelfde oogopslag, hetzelfde wat zangerige Kempens, dezelfde broodnuchtere blik op de wereld. Alles aan de Van der Poels straalt uit: maak je alsjeblieft niet druk. Behalve wanneer het over sport gaat. Dan fonkelen er sterretjes in hun ogen. 'Vittel wordt weer genieten. Ik hou enorm van die kleinere buitenlandse crossen', zegt David van der Poel. 'Er bestaat een volledig circuit van mooie buitenlandse veldritten die in de Belgische media amper bekend zijn. Vorig seizoen won ik het eindklassement van de EKZ Cross Tour. Ken je die?

