Dave De Kock wordt in België berecht voor de ontvoering en dood van Dean Verberckmoes. Dat is beslist op de coördinatievergadering tussen de Belgische en Nederlandse speurders, bevestigt het Nederlandse openbaar ministerie aan Belga.

De Belgische en Nederlandse speurders, die een coördinatievergadering hielden in Bergen op Zoom om het onderzoek rond de ontvoering en de dood van vierjarige Dean Verberckmoes af te stemmen, moesten woensdagnamiddag beslissen waar verdachten Dave De Kock en zijn Nederlandse vriendin R.W. berecht worden. De twee landen moesten nog formeel akkoord gaan dat de vervolging van De Kock in ons land zal plaatsvinden, zoals Belga uit goede bron had vernomen, en dat is nu gebeurd.

De Kock zit in Nederland in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de vierjarige jongen. Het onderzoek moet uitmaken waar De Kock en Dean geweest zijn in Nederland en waar het slachtoffer omgebracht werd. De resultaten van de autopsie op het lichaam, waarbij het tijdstip van overlijden beter ingeschat kan worden, kunnen daar ook bij helpen. Het lichaam werd in Nederland gevonden ter hoogte van Neeltje Jans in Zeeland, en De Kock werd opgepakt in Meerkerk in de provincie Utrecht.

Nederlandse vriendin

In België heeft de onderzoeksrechter in Dendermonde R.W., de Nederlandse vriendin van De Kock, aangehouden op verdenking van moord en ontvoering. Ze werd in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas, in het pand waar ze samen met Dave De Kock woonde.

Ons land vraagt via een Europees aanhoudingsbevel de overlevering van De Kock. Hij verschijnt donderdag voor de rechter-commissaris in Amsterdam gelet op het verzoek tot overlevering, bevestigt het Nederlandse OM. 'In overleg tussen het Nederlandse Openbaar Ministerie en justitie in België is besloten dat de vervolging van de verdachte Dave de K. m.b.t. het overlijden van de 4-jarige Dean in België zal plaatsvinden. Omdat zowel het slachtoffertje, de nabestaanden en de verdachte de Belgische nationaliteit bezitten is een vervolging door de Belgen het meest opportuun. Het Nederlandse deel van het onderzoek wordt voortgezet en de resultaten daarvan zullen aan de Belgen worden overgedragen. Ook in België wordt verder onderzoek gedaan.'

Bevestiging parket

Ook het Oost-Vlaamse parket bevestigt dat de vervolging in ons land zal gebeuren. Alleen het parket zal nu communiceren over het dossier, maar de onderzoeksrechter in Dendermonde wil nog geen verdere informatie over het onderzoek verspreiden.

Over de resultaten van de autopsie, die woensdag plaatsvond in Den Haag, geeft het parket geen details. De beslissing van de overdracht naar België betekent niet dat het al duidelijk zou zijn of Dean in ons land om het leven zou gekomen zijn. De overlevering zou al in een periode van een paar dagen kunnen gebeuren, als De Kock zich er niet tegen verzet.

Van Quickenborne

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stelde woensdag in de Kamer dat een overlevering op relatief korte termijn kan gebeuren, maar bij verzet wel tot zestig dagen of langer kan aanslepen. 'Gelet op het feit dat nabestaanden van het slachtoffer in ons land wonen, gelet op het feit dat er op ons grondgebied mogelijks strafbare feiten of een strafbaar feit heeft plaatsgevonden, is het uiteraard helemaal niet ondenkbaar, zelfs logisch, dat de verdachte uiteindelijk in ons land zal worden vervolgd', zei de minister, op een moment dat de beslissing over de overdracht nog niet bekend was.

Als hij in België aankomt, zal De Kock onmiddellijk voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die hem hier in verdenking zal stellen, vermoedelijk ook op verdenking van moord en ontvoering.

