De Amerikaanse sociologe Elizabeth Bruch onderzocht gegevens van een datingsite om in kaart te brengen hoe mensen een partner kiezen. U voelt zich slim en tactisch? Valt dat even tegen.

Sinds we voortdurend online zijn, blijft niets nog geheim. De digitale voetafdruk van de doorsneeburger wordt geschat op één gigabyte per dag. Dat is een cadeau voor mensen als Elizabeth Bruch (42), professor sociologie aan de universiteit van Michigan. Ze behoort tot de nieuwe generatie wetenschappers die ons gedrag analyseren aan de hand van gigantische databanken. Tien jaar lang legde ze zich toe op de invloed van big data en algoritmen op ons liefdesleven. Vandaag is ze, zoals zoveel mensen die online een lief zoeken, een paar illusies armer.

