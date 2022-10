Darya Safai (N-VA) knipt haren af tijdens plenaire vergadering

N-VA-Kamerlid Darya Safai heeft donderdagmiddag tijdens het vragenuurtje in de Kamer haar haar geknipt uit solidariteit met Iraanse vrouwen. Safai is zelf van Iraanse afkomst.

In Iran komen al weken vrouwen en mannen op straat uit protest tegen de strenge kledingvoorschriften waar vrouwen zich van de Islamitische Republiek aan moeten houden. Aanleiding is de dood van de 22-jarige Mahsa Amini die stierf nadat de zedenpolitie haar arresteerde omdat er een haarlok onder haar sluier uit kwam. Demonstrerende Iraanse vrouwen werpen hun hoofddoek op straat af of knippen symbolisch hun haren af.

Het Iraanse regime slaat de protesten gewelddadig neer. Daarbij kwamen al tientallen mensen om het leven.

Solidariteit

Vrouwen wereldwijd tonen hun solidariteit met Iraanse vrouwen, onder meer door ook een stuk van hun haren af te knippen. N-VA-Kamerlid Darya Safai deed dat donderdag in het federaal parlement, toen ze een vraag over de situatie in Iran stelde aan minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). Safai riep de regering op de situatie in Iran te veroordelen. ‘Het is hoog tijd dat er signaal komt van premier De Croo, niet vandaag maar gisteren.’

Open VLD-Kamerlid Goedele Liekens knipte eerder al een haarlok af in een filmpje op sociale media. Ze deed dat donderdag in het parlement nog eens over. Liekens riep de minister ertoe op de gewelddadige reactie van het Iraanse regime op de protesten luidkeels te veroordelen.