Darya Safai krijgt 3de plaats op Vlaams-Brabantse N-VA-Kamerlijst

De Vlaams-nationalisten willen in mei opnieuw de grootste partij van Vlaams-Brabant worden. Lijsttrekkers Ben Weyts (Vlaams) en Theo Francken (Kamer) moeten daarvoor zorgen, aangevuld met vaste waarden en nieuwkomers. In de Kamer valt vooral de naam van Darya Safai op. De Iraanse vrouwenrechtenactiviste uit Wemmel, in oktober nog lijstduwer op de provincieraadslijst, staat daar op 3.

Ook de 4de plaats is voor een nieuwkomer: de Leuvense onderneemster Katrien Houtmeyers stapte vorig jaar in de politiek en is gemeenteraadslid in de provinciehoofdstad. De 2de plaats gaat ook naar een vrouw, Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh uit Lennik. Pensioenspecialist en Kamerlid Jan Spooren krijgt de 4de plaats. Lieve Maes uit Zaventem krijgt de 5de plaats op de Kamerlijst. Zij maakt de overstap van het Vlaams parlement.

Haar Vlaamse collega Peter Persyn verhuist ook naar het federale niveau. Hij wordt eerste opvolger. Tweede opvolger is Sigrid Goethals, eerste schepen in Asse. Luc Deconinck, de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, zal de Kamerlijst duwen.

Vlaamse lijst

Op de Vlaamse lijst gaan de eerste vier plaatsen naar gevestigde waarden. Minister van Mobiliteit Ben Weyts staat op kop, gevolgd door Vlaams parlementslid Nadia Sminate uit Londerzeel en haar collega's Lorin Parys, ook N-VA-ondervoorzitter, en Piet De Bruyn uit Rotselaar.

Op de 5de plaats staat huidig Kamerlid Inez De Concink. Allessia Claes uit Scherpenheuvel-Zichem krijgt de 6de plaats. Claes werkt als raadgever op het kabinet-Weyts en stond in 2014 nog op de Kamerlijst.

Kersvers Vlaams parlementslid Elke Wouters uit Grimbergen staat op plaats 7, Vlaams parlementslid Willy Segers uit Dilbeek is lijstduwer. Opvolgers zijn Arnout Coel uit Lubbeek en Veerle Geerinckx, de burgemeester van Zemst. N-VA haalde in 2014 in de kieskring Vlaams-Brabant iets meer dan 28 procent in de Kamer, op het Vlaamse niveau was dat bijna 30 procent.

In de Kamer leverde dat 5 zetels op, in het Vlaams parlement 7. Bedoeling is om ook nu de grootste partij in de provincie te blijven. 'Ik denk dat we er de voorbije legislatuur in geslaagd zijn om te bewijzen dat we het verschil kunnen maken, ook in bestuur', zei Weyts. 'We konden nu ook veel meer ervaring op de lijsten zetten.' N-VA wil in Vlaams-Brabant vooral inzetten op mobiliteit, maar ook klimaat en milieu zijn belangrijk volgens Theo Francken. 'In onze provincie heeft het groene altijd in het DNA van de partij gezeten. Vlaams en groen, dat werkt.'