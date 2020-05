Daphné Dumery is advocate en burgemeester van Blankenberge (N-VA). Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 20 minuten en 2 seconden nodig.

Hoe gaat het met u? Goed. In het begin van de crisis was ik nogal overweldigd, maar intussen heb ik een evenwicht gevonden tussen mijn ambt als burgemeester, mijn werk als advocaat en mijn gezin. Met wie hebt u de voorbije 24 uur fysiek contact gehad? Met mijn man en dochter. En om de twee dagen heb ik ook nog een 'fysieke' vergadering met mensen van de veiligheidscel. Sommige delicate thema's kun je toch moeilijker digitaal bespreken. In mijn 'bubbel' zitten dus ook leden van brandweer en politie. Maakt het coronavirus u bang? Eigenlijk wel, omdat het zo onvoorspelbaar is. We moeten daarom ons volledige vertrouwen bij de virologen leggen. Hebt u het gevoel dat we ons in een oorlogssituatie bevinden? Nee. Al spreken we wel vaak in oorlogstermen, zoals 'strijd' en 'onzichtbare vijand'. Die retoriek helpt om duidelijkheid te geven aan de burgers, iets wat helaas nog vaak ontbreekt. Kent u iemand die besmet is met het virus? De voormalige voorzitster van de seniorenraad van Blankenberge. Haar dood heeft een enorme impact gehad op ons allemaal. Hoe gaan uw kinderen om met deze crisis? Ik heb één dochter van achttien. Zij had zich haar eerste jaar aan de universiteit wel anders voorgesteld, maar ze gaat er heel nuchter mee om en volgt nauwgezet de regels. Ze bekijkt alles ook mondialer, terwijl mijn blik toch meer op de kerktoren gericht blijft. Doet u iets bijzonders voor uw buren? Daar is helaas weinig tijd voor. Maar ik merk dat het contact nog hartelijker is dan anders, ondanks de fysieke afstand. Welke tv-series raadt u aan om de dag mee door te komen? Nu heb ik helaas geen tijd voor televisie. Maar vlak voor de crisis heb ik op Netflix Unorthodox gebingewatcht. Heel pakkend, van begin tot einde. Welke boeken komen van pas in deze verwarrende tijden? Ook van lezen komt nu weinig in huis. Ik word wel constant geconfronteerd met een stapel reisgidsen die ik in januari heb gekocht. Samen met mijn dochter zou ik deze zomer een treinreis door Europa maken, van Milaan tot Berlijn. Maar dat zal voor volgend jaar zijn. Welke podcasts raadt u aan om de tijd te doden? Ik wilde graag De Bourgondiërs van Bart Van Loo lezen, maar bij gebrek aan tijd is de gelijknamige podcast een goed alternatief. Heel sappig verteld. Hoe houdt u uzelf fit? Door regelmatig te joggen. Bent u een winnaar, verliezer of valsspeler bij gezelschapsspellen? Ik zal maar eerlijk zijn: als ik kán valsspelen, doe ik dat. Bij kennisspelletjes vind ik het geen probleem om te verliezen, maar bij kaart- of dobbelspelen kan ik daar echt niet tegen. Durft u nog te kussen? Alleen met mijn man en dochter. Maar ik mis het wel om vrienden te kussen en anderen de hand te schudden. Zeker als advocaat vind ik een hand geven een teken van vertrouwen. Ik hoop dat corona ons dat niet voorgoed zal afpakken. Praat u meer met uw huisdier dan vroeger? Ik heb geen huisdier. Hoe houdt u contact met uw ouders? We telefoneren en videobellen vaak. En ik zie hen ook af en toe aan hun voordeur, op een veilige afstand. Ze zijn zevenenzestig en gezond, gelukkig. Belegt u? Zo ja: hebt u al geld gewonnen aan deze crisis? Nee. Ook in de advocatuur ligt het werk grotendeels stil. Veel mensen zullen nu geld verliezen, slechts enkelen zullen verdienen in deze tijden van crisis. Wat wilt u zeker doen als de lockdown voorbij is? Bij mijn ouders gaan eten. Mijn moeder maakt heerlijke Vlaamse kost, met veel liefde. Boezemt de toekomst u angst in? Het is misschien de West-Vlaamse ondernemerszin, maar ik denk dat we er wel weer bovenop komen, als we maar hard werken. Heeft deze crisis ook mooie kanten? We hebben opnieuw geleerd om de kleine dingen te appreciëren: de zon die schijnt, ons gezin, de mensen die we missen.