De in Brussel wonende danseres en choreografe Meytal Blanaru zou deze week in première gaan met rain. In plaats daarvan geeft ze u les via livestream: Feldenkrais.

Wat is Feldenkrais?

...

Wat is Feldenkrais? Meytal Blanaru: De Israëlische natuurkundige Moshé Feldenkrais ontwikkelde die methode in 1947 om het ongemak van een aanslepende knieblessure te verlichten. Hij baseerde zich op de neuroplasticiteit, het vermogen van onze hersenen om onze bewegingspatronen en gewoontes te veranderen. De Feldenkraismethode leert je elke beweging - van tanden poetsen tot wandelen - te voelen en leert je hoe je die anders, meer ontspannen en met minder kracht kunt uitvoeren. Door rustige oefeningen zoals op je rug liggen en ervaren wat er in je lichaam gebeurt als je even een schouder optilt, ontdek je mogelijkheden om vrijer en harmonieuzer te bewegen. Hoe ontdekte u de methode? Blanaru: Enkele jaren geleden blokkeerde mijn rug tijdens het dansen. In een poging de pijn te milderen, probeerde ik een Feldenkraisles. Eerst begreep ik er weinig van. Het zijn héél kalme lessen. (lacht) Ik betwijfelde of het zou helpen. Maar de volgende dag stond ik op zonder pijn! Toen beet ik me erin vast. In 2008 stopte ik zelfs een jaar met dansen om me er volledig op te storten. Ik ontwikkelde ook een op de methode gebaseerde danstechniek: Fathom High. Wat steken deelnemers op van de livestream? Blanaru: Ze leren de Feldenkraismethode. Toen de overheid iedereen in quarantaine plaatste, vroeg kunstencentrum KAAP aan zijn residerende kunstenaars een livestream te bedenken. Deze lockdown is een slowdown, en daar past deze methode perfect bij. Aan de eerste sessie deden meer dan zeventig mensen mee. Dansers, muzikanten, ingenieurs, toeschouwers uit Nieuw-Zeeland, België, Israël, Hongkong... Dus organiseren we de workshop nu elke maandagochtend, want het is zeker nu belangrijk om de week niet in je eentje te starten. We werken via het streamingprogramma Zoom. Via een Zoomlink op de website van KAAP beland je in de workshop. Ik laat mensen kleine bewegingen maken en attendeer hen, door vragen te stellen, op hun bewegingspatroon. Vervolgens spelen we met die bewegingen en ontdekken we andere manieren om dezelfde bewegingen te maken. Het is een kalme manier om de week te starten én met de nodige rust in het hoofd door te komen. Werkte u in KAAP aan rain, de solo die u deze week zou dansen? Blanaru: Ik bereid er Undivided voor, een stuk dat tijdens het Oostendse festival Dansand! 2021 in première gaat en focust op wat samenzijn vandaag betekent. We zullen repeteren bij ouderen, zieken en vluchtelingen. Undivided wordt héél anders dan rain. (stilte) Het is niet gemakkelijk om hierover te vertellen. De #MeToo-beweging zette iets in gang. Ook ik ervoer tijdens mijn jeugd in een dorp in Israël wat seksueel misbruik met je doet. Ik weet hoe het voelt als een mannelijke blik zich in je lijf boort. Ook ik vroeg me af hoezeer mijn vrouwbeeld beïnvloed is door die blik. Daarover gaat rain. De titel koos ik omdat dansen je hoofd schoonspoelt, als regen. Ik werkte er anderhalf jaar aan. Eerst analyseerde ik via de Feldenkraismethode de klassieke, vrouwelijke narratieven - de 'typische' manier waarop een vrouw haar verhaal vertelt - en trachtte dit te doorbreken. Zo groeide de solo. Binnenkort voer ik hem op voor een camera. Het filmpje zet ik op Facebook. Zo kan ik al delen wat ik maakte. Al wordt het digitaal beleven van dans nooit de norm. Dat zou nogal triest zijn, zeg! De essentie van dans is de ontmoeting met je publiek. Daarnaar én naar een hechtere postcoronasamenleving verlang ik enorm.