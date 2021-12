'Om de kerstwarmte ook te delen met de boeren stel ik voor om een jaarlijkse traditie te lanceren', schrijft Louis De Jaeger.

Eten, je doet het een drietal keer per dag, en doe je dat niet, dan ga je dood. Er is geen enkel beroep zo levensnoodzakelijk als dat van boer, en toch maken we met onze maatschappij deze stiel kapot. De landbouwer werkt zich dag en nacht te pletter zodat wij geen honger hoeven te hebben, hiervoor verdienen ze meer appreciatie. Zou het niet fijn zijn mocht iedereen gewoon eens binnenspringen bij een boer om hen simpelweg te bedanken?

De meeste mensen bereiden zich voor om de kerstperiode door te brengen met vrienden en familie, meestal nemen ze hiervoor vrijaf. Een boer kan geen vrijaf nemen want als een koe op kerstnacht moet bevallen, dan moet hij zijn kerstbûche onmiddellijk laten vallen. Boer zijn is een mooi beroep, maar kan ook eenzaam zijn. Het harde werken en altijd gebonden zijn aan het land kan voor een zekere vorm van isolement zorgen en de coronarealiteit vergemakkelijkt dit niet.

Ondanks dat boeren de belangrijkste reden zijn dat er überhaupt een kerstmaaltijd op je bord zal liggen, worden ze hiervoor te weinig geapprecieerd. Op zowel financieel als emotioneel vlak. Het kan een uitdaging zijn om het eerste op te lossen, door bijvoorbeeld lokaler te kopen of direct van bij de boer, het tweede gaat veel gemakkelijker en kost je nog geen vijf minuutjes.

Om de kerstwarmte ook te delen met de boeren stel ik voor om een jaarlijkse traditie te lanceren. Dank een boer voor kerst. Zoek je dichtstbijzijnde boer, ga langs en vertel hen simpelweg hoe dankbaar je bent dat zij ons voedsel voorzien. Een simpele bedanking is voldoende, een kleine attentie hoeft niet maar is altijd fijn. Zo kan je met je kinderen een cake bakken, hen een bloempje geven of gewoon een kaartje schrijven. Het kleinste gebaar uit het hart kan een wereld van verschil betekenen. Zelf al staat hun wereld op instorten.

Bedank een boer voor kerst en registreer de gemeente waar je dit deed, samen met je verhaal, op www.dankeenboer.be en samen kunnen we een wereld van verschil maken!

