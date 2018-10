Daniël Termont (SP.A): 'Ik ben zenuwachtiger dan zes jaar geleden'

In Gent heeft burgemeester Daniël Termont (SP.A.) zijn stem uitgebracht in het atheneum van Mariakerke. "Ik ben zenuwachtiger dan zes jaar geleden", zegt de afscheidnemende burgemeester. "Het mooiste afscheid dat men mij kan wensen, is dat Rudy Coddens burgemeester wordt."

Termont vindt deze gemeenteraadsverkiezingen de belangrijkste uit zijn carrière, liet hij eerder optekenen. De burgemeester neemt na twee legislaturen afscheid maar duwt wel nog de lijst van het progressieve kartel van sp.a en Groen. In 2012 trok Termont de liberalen van Open Vld nog aan boord nadat hij een absolute meerderheid veroverde in de gemeenteraad. Maar bij deze stembusgang verhoogt lijsttrekker Mathias De Clercq (Open VLD) de inzet en claimt hij het burgemeesterschap.

De Clercq heeft zondag zijn stem uitgebracht in het buurtcentrum van Nieuw Gent. "Ik ben er helemaal klaar voor", antwoordde De Clercq op de vraag of hij burgemeester wil worden. "De kiezer moet nu de kaarten schudden."

De stembusgang is volgens De Clercq de apotheose van een maandenlange intense campagne. Die gaat zondag nog supporteren voor de voetbalmatch van zijn zoon en blikt pas zondagmiddag op de resultaten van de stembusgang. Indien De Clercq geen burgemeester kan worden in Gent, stopt hij met de lokale politiek.

Rudy Coddens, die in Gent de SP.A-Groen-kartellijst trekt, heeft iets voor 10.30 uur zijn stem uitgebracht in Drongen bij Gent.

"Ik ben er mij bewust van dat dit een enorme switch kan zijn in mijn leven. Het is een belangrijk moment" zo liet Rudy Coddens optekenen toen hij samen met zijn vrouw het stemlokaal verliet. Coddens is hoopvol dat hij straks partijgenoot Daniël Termont kan opvolgen als burgemeester van Gent. "Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben heel blij dat ik die uitdaging kan aangaan."

Groen-kopvrouw Elke Decruynaere, nummer twee op de kartellijst met SP.A, heeft in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg haar stem uitgebracht. Decruynaere ging met haar partner en twee kinderen stemmen in de vrije basisschool Sint-Janscollege De Krekel. "Hopelijk kunnen we met het kartel een goed resultaat neerzetten", zegt de Gentse schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd. "Als we opnieuw boven de 40 procent uitkomen, ga ik uitzinnig zijn. Maar ook met 38 procent ben ik tevreden", aldus Decruynaere.