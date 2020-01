2019 was een fantastisch jaar voor Daniel Dardha. Op zijn dertiende werd hij Belgisch kampioen schaken - bij de volwassenen welteverstaan. Een unieke prestatie. Hij verkreeg ook de titel van Internationaal Meester. België heeft voor het eerst sinds heel lang weer een schaker die de top kan halen.

Het gaat vaak zo: Daniel Dardha zit aan het schaakbord tegenover een speler die een hoofd groter en minstens dubbel zo oud is. De jongen oogt rustig, geconcentreerd. Slechts een snel knipperen met de ogen af en toe verraadt innerlijke spanning. Alleen wanneer de partij op haar einde loopt en de bedenktijd drastisch slinkt, trilt zijn hand even als hij een zet uitvoert en de schaakklok indrukt. Die hand wordt even later geschud door de wat forsere van zijn tegenstander. Het teken van opgave.

