Daniel Bacquelaine trekt MR-Kamerlijst in Luik

Tweede is Kattrin Jadin, voorzitter van de Duitstalige liberale partij (PFF) en de enige federale volksvertegenwoordiger van de Duitstalige gemeenschap. Nicolas Reynders, woordvoerder van Pierre-Yves Jeholet en de zoon van Didier Reynders, bezet de vijfde plaats. De ambitie van de MR is de vijf zetels van de vorige stembusgang te behouden.

Voor de regionale verkiezingen zijn de topplaatsen in Luik voor de drie uittredende volksvertegenwoordigers: Philippe Dodrimont, Diana Nikolic en Fabian Culot. In het arrondissement Verviers is Waals minister van Economie Pierre-Yves Jeholet lijsttrekker, in Hoei-Borgworm is dat Caroline Cassart. De MR kiest voor een ecologisch verantwoorde campagne en ziet af van affiches van papier. In de plaats komen bedrukte dekzeilen. Voorts zal de partij gebruik maken van properdere inkt en recycleerbare en herbruikbare materialen.