Dan toch geen Legoland-park: ‘De meeste werklozen in Charleroi wíllen werken’

Er komt dan toch geen Legoland-pretpark in de buurt van Charleroi.

De Merlin-groep, eigenaar van Legoland, trok vorige week een streep door de plannen voor een Legoland-attractiepark op de oude bedrijfsterreinen van machinebouwer Caterpillar in Gosselies. Het ging om een investering van 400 miljoen euro, die vanaf 2027 ruim 800 nieuwe banen had moeten opleveren.

Bij de brutale sluiting van de Caterpillar-vestiging in 2016 verloren 2200 arbeiders hun baan. Het is al de tweede keer dat een met grote trom aangekondigd project voor de industriële site in het water valt. Eerder bleek ook de aangekondigde investering van de Chinese autoconstructeur Thunder Power een fata morgana.

Voor burgemeester van Charleroi Paul Magnette (PS) is de aftocht van Legoland pijnlijk. Waalse kranten hadden het over het vel van de beer, dat overenthousiaste politici wederom hadden verkocht zonder sluitende garanties. Een verwijt dat Xavier Desgain (Ecolo), schepen van Werkgelegenheid in Charleroi, unfair vindt: ‘Je staat als regio zwak tegenover multinationals en bent altijd overgeleverd aan mogelijke strategiewijzigingen. Dat heb je niet in de hand.’

Voor de vele laaggeschoolde werklozen in Charleroi (de werkloosheidsgraad bedraagt er 15 procent) is het schrappen van Legoland natuurlijk doodjammer, erkent Desgain.

Ook zijn opnieuw kostbare jaren verloren gegaan door te wedden op het verkeerde paard. Er moet nu een zoveelste zoektocht worden gestart naar een potentiële investeerder. Stemmen gaan op in Wallonië om ditmaal het heil niet meer bij een grote buitenlandse speler te zoeken, maar eigen lokale activiteit op de 100 hectare grote site te creëren.

‘We werken hier ook al veel langer heel hard aan lokale werkgelegenheid, op het gebied van energietransitie, nieuwe bouwmaterialen, dat soort zaken’, zegt Desgain. ‘Maar als je op de Caterpillar-site op relatief korte termijn een groot economisch project wilt, zul je een externe investeerder moeten aantrekken.’

Sommige commentatoren wijzen ook op het sociale klimaat, met grote stakingsbereidheid en dito antimultinationalsretoriek. ‘Dat is onzin’, vindt Desgain. ‘De meeste werklozen in Charleroi wíllen werken. Sinds een jaar of tien is hier ook een nieuw economisch dynamisme. Maar men blijft Charleroi neerzetten als een stad van werklozen, criminelen en verslaafden. Een huizenhoog cliché. Daar moet men echt mee ophouden.’