Dallemagne (Les Engagés) ongerust over financiering politieke partijen door Rusland

In een brief aan Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) vraagt Kamerlid voor Les Engagés Georges Dallemagne een gedachtewisseling te organiseren met de inlichtingendiensten over de omvangrijke financiering van buitenlandse politieke partijen door Rusland en de rol die België daarin kan spelen als draaischijf.

Een maand geleden brachten meerdere buitenlandse media informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten uit waaruit bleek dat het regime van Vladimir Poetin sinds 2014 300 miljoen dollar had overschreven om politieke partijen in heel de wereld te financieren en nog meerdere honderden miljoen achter de hand hield.

Over welke partijen het ging, is niet geweten maar de VS zouden informatie gedeeld hebben met de betrokken landen. Volgens AFP zou Brussel de draaischijf zijn in de financiering.

‘Het openbaar maken van deze informatie toont de uitdaging aan van de geheime politieke invloed van de Russen voor de democratische staten’, benadrukt Dallemagne in zijn brief. Hij wil dat de begeleidingscomissie van het Comité I (Inlichtingendiensten) een gedachtewisseling houdt om de dreiging op het Belgisch grondgebied en de genomen maatregelen te analyseren.