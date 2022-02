De Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) heeft contact opgenomen met de Vlaamse mediawaakhond VRM om de uitzendingen van Russia Today in Vlaanderen te schrappen. Dat meldt zijn woordvoerder zondag.

'Het is duidelijk dat zij desinformatie en propaganda verspreiden ter ondersteuning van de Russische strategie in het gewapend conflict in Oekraïne', klinkt het in een brief gericht aan de VRM. Daarom 'ben ik van oordeel dat we niet langer kunnen aanvaarden dat RT door onze dienstenverleners wordt verspreid'.

In Vlaanderen is Russia Today te bekijken op Telenet.

Daarnaast heeft Dalle ook een brief geschreven aan de Europese autoriteiten en de Britse regering om Russia Today ook daar uit de ether te halen.

