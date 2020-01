SP.A en Groen willen het rapport inkijken op basis waarvan CEO Paul Lembrechts maandag werd ontslagen bij de VRT. Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) nam die beslissing, maar kreeg geen inzage in dat rapport.' Maar ik wil het ook niet opvragen, want het heeft geen invloed op mijn beslissing.'

Op welke grond is VRT-CEO Paul Lembrechts ontslagen? Dat was de grote vraag die de oppositie donderdag in het Vlaams Parlement keer op keer herhaalde. Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) nam die beslissing op basis van de conclusie van bemiddelaar Fabian Van Vrekhem. Die schreef een rapport over de impasse bij de VRT, maar dat rapport heeft niemand van de Vlaamse regering gelezen, zo raakte woensdag bekend. Enkel Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur, beschikt over dat verslag.

Dat is logisch, vindt Dalle, omdat er in het rapport persoonlijke informatie staat over enkele VRT-bestuurders en de manier waarop ze functioneren. Die informatie mag niet op de straatstenen belanden, zei hij in het parlement. 'Ik zou het absoluut onkies vinden om dat document bij mij te hebben, het hier te overhandigen en daarover te discussiëren', aldus Dalle. 'Ik wil het niet opvragen. Mocht ik het toch hebben, zou ik verwijzen naar ons bestuursdecreet dat voorziet in niet-openbaarmaking van bestuursdocumenten wanneer die betrekking hebben op de privacy van personen.'

De VRT wordt mismeesterd door deze Vlaamse regering. Tine Van den Brande (Groen)

Voor Dalle volstaat de motivering dat Lembrechts 'niet langer de autoriteit had om de VRT te leiden'. De voormalige CEO werd immers niet langer gesteund door de raad van bestuur toen hij eind december het ontslag eiste van Peter Claes, directeur Productie en de feitelijke nummer twee van de openbare omroep.

Enkele dagen later lekte een brief aan diezelfde raad van bestuur uit, waarbij de overige vier directieleden partij kozen voor Lembrechts. Het gaat om Liesbeth Vrieleman (directeur informatie), Lieven Vermaele (directeur financiën en operaties), Stijn Lehaen (directeur technologie en innovatie) en hr-chef Hans Cockx. Ook de socialistische en christelijke vakbond zegden hun vertrouwen in Claes op, 'wegens zijn eigengereid optreden'.

Bal in kamp van Hellemans

De oppositiepartijen eisen dat Dalle het rapport alsnog vrijgeeft. Katia Segers (SP.A) sprak van een 'triest schouwspel'. Björn Rzoska, haar collega bij Groen, begrijpt niet dat Lembrechts werd ontslagen, onder meer omdat volgens hem 'de hele VRT achter hem stond'. Rzoska's partijgenoot Tine Van den Brande schuwde in haar eerste tussenkomst de harde woorden niet: 'De VRT wordt mismeesterd door deze Vlaamse regering.'

Door de meerderheidspartijen wordt Dalle uiteraard wel gesteund. N-VA-mediaspecialist Wilfried Vandaele vindt dat de minister 'met het ontslag van Lembrechts een logische beslissing heeft genomen.' Dat zijn partij de N-VA kapot wil, wuift Vandaele weg: 'Uit het regeerakkoord blijkt duidelijk dat wij wel degelijk voorstander zijn van een sterke VRT.'

Het parlement debatteerde ook over hoe het nu verder moet. Segers twijfelt aan de rol van Luc Van den Brande, naast voorzitter van de raad van bestuur ook een partijgenoot van Dalle. Klaas Slootmans (Vlaams Belang) vindt dat het hele directiecollege moet opstappen.

Dalle zelf legt de bal daarentegen in het kamp van interim-CEO Leo Hellemans, maandag die binnen twee à drie weken moet beslissen over het lot van Peter Claes. Die blijft voorlopig op non-actief. Lembrechts, zo bleek uit de antwoorden van Dalle op de vragen van het parlement, krijgt zes maandlonen als ontslagvergoeding. Zijn bruto jaarloon bedraagt volgens het jaarverslag van de VRT 259.058,83 euro.

Paul Lembrechts © Belga Image

