Dagrecord sneuvelt voor tweede dag op rij: 16,6 graden in Ukkel

Voor de tweede dag op rij is het temperatuurdagrecord gesneuveld, meldt weerman David Dehenauw. Het was maandag 16,6 graden in Ukkel. Het vorige record dateert van 1990, toen het op 22 februari 16,3 graden was.

Het uitzonderlijke lenteweer lokte het afgelopen weekend veel dagjestoeristen naar de Belgische kust. © Belga