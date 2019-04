Aalsters burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) heeft de moeder van de drie kinderen die maandagochtend alleen in het appartement van het gezin waren toen daar brand uitbrak, op de vingers getikt. Dat zegt hij op Facebook.

Maandagochtend rond 10 uur brak brand uit in een appartement in de Welvaartstraat in Aalst. De brandweer trof drie jonge kinderen van 12, 4 en 2 jaar aan in de woning. Zij waren er alleen, terwijl de moeder was gaan werken. Burgemeester D'Haese vindt dat niet kunnen. 'Een kind van amper twee jaar laat je als ouder niet alleen', schreef hij in grote letters op Facebook. 'Schrijnende situatie. Verbijsterend: drie kinderen van een allochtoon gezin bevonden zich op dat moment alleen in een appartement, terwijl moeder uit werken was. Getuigt mijns inziens niet van erg veel verantwoordelijkheidszin om kinderen van die leeftijd een ganse dag alleen te maken', zegt hij. 'Dit op een moment dat de werkende Vlaming zich in vele bochten moet wringen om opvang te verzekeren voor zijn kinderen tijdens de vakantieperiodes.'

De burgemeester heeft naar eigen zeggen 'een hartig woordje gesproken' met de moeder van de kinderen.

Volgens Brussels staatssecretaris voor onder meer Gelijke Kansen Bianca Debaets gaat D'Haese hiermee zijn boekje te buiten. ''Dit getuigt van niet veel verantwoordelijkheid'. Dat een alleenstaande moeder gaat werken om haar drie kinderen een toekomst te kunnen geven en een dak boven het hoofd te bieden?? Hoe ver weg kun je zijn om Vlaams Belang-stemmen binnen te halen?', zegt ze op Twitter. 'Alsof alleenstaande moeders dit voor hun plezier doen. Ranzig.'