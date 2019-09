De militaire inlichtingendienst ADIV heeft een onderzoek gevoerd naar gesofisticeerde malware die dit voorjaar is aangetroffen bij Buitenlandse Zaken. Dat vernam Knack uit goedgeïnformeerde bronnen en wordt bevestigd door de ADIV. 'Alles wijst op een buitenlandse overheid.'

Buitenlandse Zaken is een gedroomd doelwit voor buitenlandse spionnen. Al in 2011 en 2014 werd de Federale Overheidsdienst het slachtoffer van geavanceerde en persistente cyberaanvallen. Nu onthult Knack een derde groot cyberincident, dat hoofdzakelijk gericht was tegen computers van twee Belgische diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland.

...