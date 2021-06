Er hangt Sihame El Kaouakibi en haar vriendin Erika Nguyen een persoonlijke claim van een miljoen euro boven het hoofd. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

De curator van Point Urbain vindt dat Sihame en Erika persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schuldenput die ze achterlieten in de vennootschap. Het is de eerste keer dat El Kaouakibi persoonlijk gedagvaard wordt. El Kaouakibi en haar partner Erika Nguyen hebben persoonlijke fouten gemaakt toen ze hun catering- en evenementenbureau Point Urbain leidden. Dat concludeert de curator van Point Urbain in een conclusie die hij maandag bij de ondernemingsrechtbank in Antwerpen indiende.

Bij een faillissement gebeurt het niet automatisch dat bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor de schulden die achterblijven. Maar volgens de curator zijn er dan ook grote fouten gebeurd door de bestuurders zelf. Als de rechter meegaat in de eis van de curator dan zijn de gevolgen voor El Kaouakibi en haar partner verregaand en moeten ze persoonlijk een miljoen euro ophoesten.

