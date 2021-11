Als gevolg van de vierde coronagolf ziet de event- en cultuursector de agenda's opnieuw leeglopen. De campagne Sound of Silence roept mensen op om events te blijven bijwonen en initiatiefnemers om ze te blijven organiseren.

Het regent annuleringen die we niet kunnen stoppen, zegt Sound of Silence in een persbericht. 'Voor de derde keer in twee jaar tijd zien we onze agenda's stilletjesaan leeglopen. In Knokke worden events die binnen plaatsvinden intussen zelfs verboden. Nochtans mogen events nog steeds georganiseerd worden. Gelukkig maar: we hebben elkaar en het samenzijn allemaal nodig.'

Sound Of Silence roept mensen op om events te blijven bijwonen en initiatiefnemers aanmoedigen om events te blijven organiseren. 'Dat kan op een bijzonder veilige manier, met maatregelen die hun nut en hun veiligheid hebben bewezen.'

'Het is een boodschap die we uitdragen. Want we investeren actief in veiligheid en doen er ook alles aan om diezelfde veiligheid tijdens elk event te garanderen.

'We mogen geen angst en paniek zaaien. Daar heeft niemand na twee jaar nog een boodschap aan. Laat ons dus opnieuw verbinden. Laat ons met z'n allen events blijven bijwonen volgens de geldende maatregelen. En laat onze sector niet opnieuw in de steek. Die verbondenheid van samen iets te beleven doet ons allemaal zo'n deugd,' klinkt het nog.

