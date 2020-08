nkele vertegenwoordigers van de Vlaamse cultuursector hebben dinsdag "constructief" overleg gepleegd met het kabinet van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon, zo melden de vertegenwoordigers onder de naam 'Crisiscel Cultuur'.

'Uit het overleg blijkt dat we schouder aan schouder staan en zullen proberen de sector te herstellen, en liefst zo snel mogelijk', zegt acteur Stany Crets, aanwezig bij het overleg. De sector wil de steunmaatregelen verlengd zien en het aantal aanwezigen in een zaal afhankelijk maken van de beschikbare ruimte.

In een gezamenlijk persbericht onderstrepen beide partijen dat er nood is aan perspectief voor de sector. 'We beseffen dat we nog een lange tijd met het virus zullen moeten leven en werken', aldus het kabinet van de Vlaamse minister-president en Crisiscel Cultuur dinsdag. De cultuursector had maandag reeds opgeroepen om het maximaal aantal toeschouwers voortaan te bepalen in functie van de beschikbare ruimte van een zaal. Concreet zou een zaal of cultuurhuis tot 60 procent van de publiekscapaciteit moeten kunnen benutten, zo specifiëren de vertegenwoordigers dinsdagochtend in een persbericht.

'De huidige maatregelen die bezoekersaantallen aftoppen op 100 toeschouwers, ongeacht de grootte en de capaciteit van de zaal, zijn onwerkbaar en maken optredens voor de meeste van onze huizen totaal onrendabel', verluidde het. Bovendien vraagt Crisiscel Cultuur om voor de sector de tijdelijke werkloosheid tot en met de zomer van 2021 te verlengen en 'een integraal relanceplan tot eind 2021' op te stellen.

De maatregelen moeten dus voor langere tijd gelden. 'De jojo-bewegingen van de politieke maatregelen de voorbije maanden en de daaruit voortvloeiende onduidelijkheid naar het publiek toe, zijn nefast gebleken voor onze sector. De samenleving heeft nood aan cultuur en wij kunnen die ook brengen, maar dat lukt ons enkel als we ook kunnen rekenen op voldoende ticketinkomsten.'

De Crisiscel Cultuur bestaat uit enkele kunstorganisaties en cultuurinstellingen, waaronder Overleg Kunstenorganisaties (oKo), Live Sector Overleg, Vlaams Museumoverleg en Corona Taskforce Belgian Event Sector.

'Uit het overleg blijkt dat we schouder aan schouder staan en zullen proberen de sector te herstellen, en liefst zo snel mogelijk', zegt acteur Stany Crets, aanwezig bij het overleg. De sector wil de steunmaatregelen verlengd zien en het aantal aanwezigen in een zaal afhankelijk maken van de beschikbare ruimte.In een gezamenlijk persbericht onderstrepen beide partijen dat er nood is aan perspectief voor de sector. 'We beseffen dat we nog een lange tijd met het virus zullen moeten leven en werken', aldus het kabinet van de Vlaamse minister-president en Crisiscel Cultuur dinsdag. De cultuursector had maandag reeds opgeroepen om het maximaal aantal toeschouwers voortaan te bepalen in functie van de beschikbare ruimte van een zaal. Concreet zou een zaal of cultuurhuis tot 60 procent van de publiekscapaciteit moeten kunnen benutten, zo specifiëren de vertegenwoordigers dinsdagochtend in een persbericht. 'De huidige maatregelen die bezoekersaantallen aftoppen op 100 toeschouwers, ongeacht de grootte en de capaciteit van de zaal, zijn onwerkbaar en maken optredens voor de meeste van onze huizen totaal onrendabel', verluidde het. Bovendien vraagt Crisiscel Cultuur om voor de sector de tijdelijke werkloosheid tot en met de zomer van 2021 te verlengen en 'een integraal relanceplan tot eind 2021' op te stellen. De maatregelen moeten dus voor langere tijd gelden. 'De jojo-bewegingen van de politieke maatregelen de voorbije maanden en de daaruit voortvloeiende onduidelijkheid naar het publiek toe, zijn nefast gebleken voor onze sector. De samenleving heeft nood aan cultuur en wij kunnen die ook brengen, maar dat lukt ons enkel als we ook kunnen rekenen op voldoende ticketinkomsten.' De Crisiscel Cultuur bestaat uit enkele kunstorganisaties en cultuurinstellingen, waaronder Overleg Kunstenorganisaties (oKo), Live Sector Overleg, Vlaams Museumoverleg en Corona Taskforce Belgian Event Sector.