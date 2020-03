De ogen van de Wetstraat zijn maandag op het CD&V-hoofdkwartier gericht.

Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) brengen maandagnamiddag verslag uit bij de koning. De voorzitters van Kamer en Senaat hebben de voorbije weken geprobeerd om de liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten rond de tafel te krijgen om formatiegesprekken te beginnen. CD&V houdt voorlopig vast aan de Vlaamse meerderheid, maar heeft de leden bevraagd over die koers.

Het liberale duo loste twee weken geleden CD&V-vicepremier Koen Geens af als koninklijke opdrachthouder. Geens had geprobeerd om PS en N-VA rond de formatietafel te krijgen, maar PS-voorzitter Paul Magnette wees de paars-gele piste andermaal af.

Dewael en Laruelle voerden verschillende gesprekken met de partijvoorzitters en hoopten liberalen, socialisten, groenen en CD&V rond de tafel te krijgen. Maar CD&V houdt de boot voorlopig af. De christendemocraten zeggen al sinds 26 mei dat ze een 'stabiele regering' willen, met een meerderheid aan Vlaamse kant. Voor die meerderheid moet N-VA mee in bad.

Tot nu toe hield de CD&V-partijtop aan die koers vast, ook al kwam Koen Geens zelf tot de vaststelling dat het veto van de PS tegen de N-VA 'definitief'' is.

Opvallend is wel dat CD&V-voorzitter Joachim Coens uitgerekend dit weekend de mening van de basis wil kennen. Zaterdagmorgen verstuurde de partij een online bevraging naar de leden. Zij kunnen onder meer antwoorden op de vraag wat CD&V moet doen als een regering met Vlaamse meerderheid niet mogelijk zou blijken.

De voorlopige resultaten van de bewuste enquête zullen er ongetwijfeld op tafel komen, ook al zijn ze misschien niet doorslaggevend voor de positie die CD&V zal innemen.

Afspiegelingscoalitie

N-VA-voorzitter Bart De Wever zei zondag op VTM NIEUWS begrip te hebben voor de 'druk' waaronder CD&V staat om mee te stappen in de Vivaldi-coalitie. Tegelijk voerde hij zelf de druk op de CD&V-leden op om die Vivaldi-piste af te voeren. 'Ik hoop dat de basis van CD&V bevestigt dat zelfrespect belangrijk is. Dan kunnen we overgaan tot een ander initiatief', zei hij.

De N-VA-voorzitter stelt voor dat de koning de deelstaten aan zet brengt, waarmee hij doelt op de Vlaamse regering van Jan Jambon (N-VA) en de Waalse regering van Elio Di Rupo (PS). Daarmee sluit hij aan op de afspiegelingscoalitie waar oud-premier Yves Leterme (CD&V) zaterdag een lans voor brak in De Standaard.

Maar die afspiegelingscoalitie valt op een koude steen bij de linkse partijen in Franstalig België. PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej, die voorzitter is van de Brusselse PS-federatie, verwijt N-VA minachting voor het Brussels gewest. 'Brussel ontkennen is België ontkennen', zei hij. Ecolo zit op dezelfde lijn. 'U moet het bestaan van Brussel niet ontkennen! Brussel is een volwaardige regio en de Brusselaars verdienen respect'.

