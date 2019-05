SP.A-voorzitter John Crombez wil dat het parlement zich snel na de verkiezingen buigt over het dossier rond Julie Van Espen, de 23-jarige Antwerpse studente die een week geleden om het leven werd gebracht. Maar intussen roept hij op de sereniteit te bewaren en als politieke partijen niet te proberen met het dossier stemmen te winnen.

De enige partij die politiek reageerde op de feiten, was Vlaams Belang. Voorzitter Tom Van Grieken vroeg het ontslag van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). 'Dit tragisch voorval mag niet worden misbruikt om niet te spreken over bepaalde problemen bij Justitie', verdedigde Van Grieken zondag die eis in De Zevende Dag op Eén en op VTM Nieuws.

Crombez wil de sereniteit bewaren en niet in volle verkiezingsstrijd proberen stemmen te halen uit de feiten. Maar na de verkiezingen belet niets het parlement zich over het dossier te buigen, aldus Crombez in De Zevende Dag. Er rijzen volgens hem immers vragen over bijvoorbeeld het mogelijke vluchtgevaar van de vermoedelijke dader.

'Ze hebben er een soep van gemaakt', vindt Crombez.

Ook Zuhal Demir (N-VA) vindt het ontslag van minister Geens onzinnige eis, vermits de regering ontslagnemend is. Wel is het voor haar duidelijk dat Justitie een fout heeft begaan en dat de politiek een verantwoordelijkheid draagt. 'Minister Geens draagt wel een verantwoordelijkheid, maar ik ook draag een verantwoordelijkheid.'

