De N-VA heeft nog niet beslist met welke coalitiepartners ze in Vlaanderen in zee wil. Dat zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maandag in De Ochtend op Radio 1. 'We zitten wat betreft coalitiekeuze zeker nog niet in een finale definitieve plooi. Vandaar dat er deze week nog wat contacten zullen plaatsvinden', klonk het. 'Mogelijk krijgen we deze week een doorbraak, maar discretie is geboden.'

Ook over de toekomstige Vlaams minister-president wilde Weyts niets lossen. 'We hebben veel sterke kandidaten die dat mandaat kunnen invullen', bleef Weyts op de vlakte. 'Jan Jambon zou een goede minister-president zijn, net zoals we nog andere kandidaten in de rangen hebben die dat kwaliteitsvol zouden kunnen invullen.'