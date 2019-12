Een op de vijf Belgen zou twijfels hebben over het nut van vaccinatie en 21 procent denkt dat vaccins niet veilig zijn.

Er komt een crisisplan om twijfels over vaccinatie in Vlaanderen in te dijken. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid, zo schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag. Uit onderzoek van De Morgen blijkt dat er steeds meer vragen rijzen over vaccins. Een op de vijf Belgen zou twijfels hebben over het nut van vaccinatie en 21 procent denkt dat vaccins niet veilig zijn.

Om ervoor te zorgen dat het vertrouwen van het grote publiek in vaccins hoog blijft, werkt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan een crisisplan. 'In een eerste fase willen we de vaccinatoren extra tools aanreiken om op een goede manier met de twijfels die sommigen hebben om te gaan', zegt Geert Top, aanspreekpunt vaccinaties van het Agentschap. 'Daarnaast denken we aan campagnes gericht op een breed publiek om het vertrouwen in vaccinaties te behouden, indien mogelijk te versterken en zo nodig te herstellen.'

'Zo'n campagne moet meer omvatten dan affiches en brochures', zegt Top. 'Het wetenschappelijk denken moeten we opnieuw stimuleren. En dat doe je best in het secundair en hoger onderwijs. Daar zitten immers de toekomstige ouders.' Vlaanderen haalt nog steeds goede cijfers, zo blijkt uit nieuwe data van het Agentschap.

Voor de meeste vaccins die in het basisprogramma aangeboden worden, zitten wij voor 2018 nog steeds boven de 90%. 'Maar er is niet veel nodig om de Vlaamse vaccinatiegraad plots te doen dalen', waarschuwt vaccinoloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen).

In een reactie laat Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) weten dat hij de nodige maatregelen zal nemen om het vertrouwen van de bevolking in vaccinatie te verzekeren.

